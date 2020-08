La Juventus si sta preparando per la delicatissima sfida contro il Lione, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si tratta di una partita davvero molto importante, dal momento che il club bianconero ha perso la gara di andata per 1-0.

Stando a quanto riporta il giornalista Tancredi Palmeri nel corso di un editoriale uscito su Tuttomercatoweb nelle scorse ore, in caso di uscita contro il Lione, Maurizio Sarri potrebbe essere esonerato. Secondo Palmeri, la Juventus avrebbe già contattato l'eventuale sostituto di Sarri: il prescelto sarebbe Zinedine Zidane. La dirigenza bianconera avrebbe fatto un'offerta per l'attuale tecnico del Real Madrid, promettendogli anche di lavorare per il ritorno di Paul Pogba, giocatore molto apprezzato dal tecnico del club spagnolo.

Zidane avrebbe però declinato l'offerta, dal momento non vorrebbe lasciare ora il Real Madrid; l'allenatore francese avrebbe dunque rimandato tutto a data da destinarsi.

Palmeri nel suo editoriale menziona quindi diversi altri allenatori che sarebbero stati contattati dal sodalizio torinese per l'eventuale dopo-Sarri, fra i nomi che cita vi è pure quello dell'attuale tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini.

Mercato Juventus, ci sarebbe anche l'ipotesi Gasperini per la panchina

Secondo quanto scrive Palmeri, la dirigenza del club bianconero avrebbe contattato vari allenatori per l'eventuale sostituzione di Maurizio Sarri. Uno di essi sarebbe Mauricio Pochettino, ex tecnico del Tottenham. L'anno scorso sarebbe dovuto diventare il sostituto di Massimiliano Allegri, ma la clausola del club inglese era troppo alta per la Juventus.

Il tecnico argentino, però, percepisce ben 12 milioni di euro all'anno, quasi il doppio di Sarri, uno stipendio difficile da accettare.

Secondo quanto scrive Palmeri nel suo editoriale, un altro allenatore ad essere stato contattato dalla Juventus sarebbe stato Simone Inzaghi, sul quale però rimarrebbero dei dubbi per come ha gestito il periodo post-lockdown (la Lazio ha avuto infatti un notevole calo nelle prestazioni, finendo addirittura al quarto posto nella classifica di serie A).

In ogni caso, stando a quanto riporta Tancredi Palmeri, sia Pochettino che Inzaghi avrebbero fatto sapere ai vertici della Juventus di essere disponibili.

Per il giornalista di Tuttomercatoweb, inoltre, un altro nome sul taccuino dei bianconeri sarebbe Luciano Spalletti, il quale secondo Palmeri "non ci penserebbe due volte ad accettare finalmente in carriera una squadra che parte favorita".

Infine, Palmeri ha citato anche il nome di Gian Piero Gasperini, il quale, peraltro, si è formato come tecnico della Primavera della Juventus. L'ex allenatore dell'Inter è forse il migliore ora in Italia, come dimostrano gli ultimi anni a Bergamo. Gasperini è riuscito a portare l'Atalanta in Champions League e ora si giocherà i quarti di finale contro il Paris Saint Germain. Su di lui, secondo Palmeri comunque ci sarebbe "solo una remora sulla capacità di poter ottenere da affermate stelle internazionali quello che si è capaci di ottenere da giocatori affamati, un po' il fattore su cui è cascato Sarri".