Il giorno della presentazione alla stampa come nuovo tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha svelato diverse scelte di mercato avviate dalla società bianconera. L'allenatore aveva confermato sia Cristiano Ronaldo che Paulo Dybala, allo stesso tempo aveva rivelato che Gonzalo Higuain non rientrava nel progetto sportivo bianconero. Per questo gran parte dei media sportivi avevano parlato di una possibile rescissione consensuale del contratto dell'argentino con la Juventus. Nelle ultime ore però sembrano arrivare buone notizie per i bianconeri in quanto l'Inter Miami di David Beckham avrebbe manifestato l'intenzione di portare Gonzalo Higuain nella Major League Soccer.

Una scelta che permetterebbe alla Juventus di risparmiare sull'eventuale somma da girare all'argentino derivante dalla rescissione consensuale fra le parti. A rivelarlo è il giornalista sportivo Abdellah Boulma, che sul suo account di Twitter ha scritto: "Gonzalo Higuain è in trattativa con l'Inter Miami". L'argentino quindi potrebbe raggiungere un suo ex compagno di squadra alla Juventus, ovvero Blaise Matuidi.

Juventus, Higuain starebbe definendo il suo trasferimento all'Inter Miami

Come riporta Calciomercato.com su indiscrezione lanciata dal giornalista francese Boulma, Higuain sarebbe vicino al trasferimento all'Inter Miami. Una bella notizia per la Juventus che potrebbe risparmiare diversi milioni di euro in quanto l'argentino è legato alla società bianconera fino a giugno 2021.

Higuain raggiungerebbe Matuidi, il francese qualche settimana fa ha rescisso con la Juventus proprio per trasferirsi nella Major League Soccer. Higuain è solo uno dei giocatori della Juventus finiti sul mercato. Ad esempio anche Sami Khedira potrebbe lasciare Torino rescindendo il suo contratto fino a giugno 2021 con la società bianconera.

Le possibili cessioni della Juventus

Oltre ad Higuain e Khedira, a rischio partenza ci sono anche Mattia De Sciglio, Daniele Rugani, Alex Sandro, Aaron Ramsey, Douglas Costa e Federico Bernardeschi. Per Rugani si è parlato in questi giorni di un interesse del Rennes mentre De Sciglio è stato più volte accostato al Valencia.

La Premier League potrebbe essere la destinazione dei due brasiliani Alex Sandro e Douglas Costa. Sul terzino sinistro della nazionale brasiliana ci sarebbe il Manchester City di Guardiola mentre il centrocampista offensivo ex Bayern Monaco interesserebbe al Manchester United. La loro cessione potrebbe generare un ricavo totale di circa 80 milioni di euro. Per quanto riguarda Bernardeschi, attualmente non ci sarebbero società pronte ad investire sul centrocampista offensivo. Il nazionale italiano avrebbe rifiutato di recente un'offerta del Napoli, si è parlato infatti di un possibile scambio Bernardeschi-Milik con i campani.