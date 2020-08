L'arrivo di Andrea Pirlo ha evidentemente cambiato i piani di mercato della Juventus. Se fosse rimasto Maurizio Sarri infatti, probabilmente alcune delle trattative che la Juventus aveva già imbastito sarebbero state ufficializzate in maniera più rapida. Su tutte quella legata all'arrivo di Arkadius Milik, che probabilmente era una richiesta del tecnico toscano. L'esonero di Maurizio Sarri però avrebbe cambiato le carte in tavola, con la Juventus che potrebbe virare su altri profili per il ruolo di centravanti. Nonostante questo, come scrive La Gazzetta dello Sport, Arkadius Milik starebbe ancora aspettando la Juventus.

Non si potrà aspettare molto in quanto sia il giocatore che il Napoli non possono permettersi che l'ex Ajax rimanga in Campania. Milik ambisce agli Europei 2021 con la nazionale della Polonia e per poter essere convocato deve giocare. Titolarità non garantita al Napoli considerando anche gli arrivi di Oshimen e di Petagna. Dall'altra parte la società campana deve venderlo in questa sessione di mercato altrimenti rischia di perderlo a parametro a giugno 2021.

Juventus, Milik starebbe aspettando i bianconeri

Secondo il giornale sportivo milanese, la punta polacca Arkadius Milik starebbe ancora aspettando una possibile offerta della Juventus così da trasferirsi a Torino. Ci sarebbe già un'intesa fra giocatore e società per il contratto ma l'arrivo di Pirlo potrebbe cambiare le strategie di mercato della Juventus. Il nuovo tecnico bianconero cerca una punta fisica che sappia dialogare con gli altri compagni ma allo stesso tempo che sappia finalizzare.

I giocatori che più piacciono sono Edin Dzeko della Roma e Duvan Zapata dell'Atalanta. Si è parlato in questi giorni di un possibile approdo della punta bosniaca a Torino, con Milik che finirebbe invece alla Roma. Proprio la società del nuovo proprietario Dan Friedklin potrebbe definire uno scambio con il Napoli, con Milik che finirebbe a Roma in cambio di Under più 15 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

Si lavora quindi all'acquisto di una punta ma gran parte del mercato della Juventus potrebbe dipendere dalle cessioni. Il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici starebbe lavorando alle cessioni di Alex Sandro e Douglas Costa (Manchester United o City) e a quelle di Rugani (piace all'Arsenal), De Sciglio (Valencia) e Bernardeschi (Chelsea).

Inoltre la società bianconera punta anche a rescindere con Khedira e Higuain, che garantirebbero un risparmio sugli ingaggio di circa 30 milioni di euro lordi. Probabile però che entrambi, qualora decidessero di cogliere la proposta rescissione della Juventus, chiederanno una buonuscita alla società bianconera.