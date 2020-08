Continuano a piovere indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero, dopo l'arrivo del nuovo allenatore Andrea Pirlo in panchina, sta cercando di rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. La dirigenza bianconera non sembra intenzionata a puntare su Gonzalo Higuain per il futuro e dunque sta cercando un sostituto per l'attaccante sudamericano. Stando a quanto riporta il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, la Juventus avrebbe messo nel mirino Karim Benzema, forte attaccante francese che milita nelle fila del Real Madrid. Il classe 1987 ha disputato l'ennesima ottima stagione nelle fila dei Blancos ed è un grande amico di Cristiano Ronaldo, suo ex compagno di squadra a Madrid, con il quale ha vinto praticamente tutto.

Secondo quanto riporta Pedullà, proprio il campione portoghese starebbe spingendo per tornare a giocare con il centravanti francese. La Juventus avrebbe già chiesto informazioni al Real Madrid per imbastire una trattativa, ma le richieste del giocatore di origine transalpina sarebbero alte. Inoltre il club spagnolo non avrebbe alcuna intenzione di fare sconti per l'ex attaccante del Lione, che viene valutato tra i 40 e i 50 milioni di euro.

Mercato Juventus, obiettivo Benzema per rinforzare l'attacco

La Juventus comunque potrebbe fare un tentativo per Benzema, giocatore che, oltre da Cristiano Ronaldo, sarebbe molto stimato anche dal nuovo tecnico bianconero Andrea Pirlo. Il portoghese ritroverebbe così la sua spalla ideale, che gli ha permesso di battere numerosi record a livello realizzativo in Spagna.

La prossima sessione di calciomercato inizierà il 1 settembre e terminerà il 5 ottobre. Intanto la Juventus sta valutando anche altri profili per rinforzare il suo reparto offensivo. Una delle principali ipotesi è Edin Dzeko, centravanti della nazionale bosniaca e della Roma. L'ex giocatore del Manchester City starebbe riflettendo seriamente sull'eventualità di lasciare la Roma per accasarsi a Torino.

La Juventus, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, avrebbe reso noto al club giallorosso il suo interesse per il classe 1986. Dzeko non sarebbe ancora completamente convinto di restare nella capitale. Un altro nome molto caldo per il calciomercato della Juventus infine è quello di Duvan Zapata, centravanti colombiano dell'Atalanta.