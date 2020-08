La Juventus ha terminato il campionato con la sconfitta per tre a uno contro la Roma e si appresta ad affrontare il Lione nella sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. L'andata è finita con la vittoria dei francesi per uno a zero. Si tratterà di un match molto delicato, dal momento che è in dubbio la presenza di Paulo Dybala. Intanto, la Juventus continua a lavorare con grande attenzione sul mercato in vista della prossima stagione. Uno dei reparti che sarà sicuramente rinforzato è il centrocampo, reparto nel quale la Juventus ha presentato numerose lacune nel corso di questa stagione.

La dirigenza bianconera ha deciso di sostituire Miralem Pjanic (ceduto al Barcellona) con il giovane Arthur, talentuoso brasiliano che piace moltissimo a Maurizio Sarri. Potrebbero però esserci altre novità per quanto riguarda il centrocampo della Juventus. Secondo quanto scrive il quotidiano spagnolo Don Balon, il club bianconero avrebbe messo nel mirino Fabian Ruiz, centrocampista classe 1996 del Napoli e della nazionale spagnola. La Juventus sarebbe intenzionata a mettere sul piatto un'offerta importante per il talentuoso centrocampista, sicuramente uno dei migliori del nostro campionato nel suo ruolo.

Mercato Juventus, obiettivo Fabian Ruiz per il centrocampo

Come scrive il quotidiano spagnolo Don Balon, la dirigenza della Juventus vorrebbe regalare Fabian Ruiz a Maurizio Sarri, il quale sarebbe un suo grandissimo estimatore.

Il club bianconero, però, dovrà vedersela con il Liverpool, altro club fortemente interessato alle prestazioni del centrocampista spagnolo del Napoli. In ogni caso, il club partenopeo non avrebbe alcuna intenzione di cedere Fabian Ruiz, a meno che non arrivi un'offerta molto alta. Il Napoli valuterebbe il nazionale iberico tra i 60 e i 70 milioni di euro.

Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nella prossime settimane. Un altro giocatore del Napoli che sta trattando la Juventus è Arkadiusz Milik; il centravanti polacco avrebbe già ricevuto il placet di Cristiano Ronaldo, il quale sarebbe ben felice di affiancarlo in attacco nella prossima stagione.

Per convincere il Napoli a cedere l'ex attaccante dell'Ajax, la Juventus potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Federico Bernardeschi, giocatore che ha certamente deluso in questa stagione. L'esterno offensivo classe 1994 potrebbe essere utilizzato dai bianconeri anche come pedina di scambio per arrivare a Jorginho, altro calciatore molto gradito a Maurizio Sarri, che lo ha già allenato sia al Napoli che al Chelsea e lo considererebbe perfetto per la Juve. Con l'eventuale acquisto di Ruiz e Milik, la formazione 2020/2021 della Juventus sarebbe questa: Szczesny, Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro, Arthur, Fabian Ruiz, Bentancur, Dybala, Milik, Ronaldo.