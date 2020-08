Cristiano Ronaldo resta alla Juventus. Le tante voci circolate negli ultimi mesi vengono, di fatto, spazzate via con un solo post su Instagram dal calciatore bianconero. C’era chi ipotizzava un suo ritorno al Manchester United, oppure al Real Madrid. E qualcuno scriveva anche che il Newcastle, se fosse stato ceduto ad una ricchissima cordata di emiri, sarebbe partito all’assalto del campione portoghese. Ma alla fine il Newcastle non ha cambiato proprietà e i sogni dei tifosi sono rimasti nel cassetto. CR7 e la Juventus continueranno insieme, come da programma, e lo faranno con uno Scudetto in più in tasca.

Cristiano Ronaldo: 'Andiamo verso il mio terzo'

La notizia della permanenza di Cristiano Ronaldo alla Juventus arriva proprio dal giocatore che su Instagram scrive: “Sono contento di aver vinto gli ultimi due dei nove Scudetti consecutivi della Juventus, sembra facile ma non lo è”. E di sicuro facile non è stato, viste le tante critiche piovute sulla Vecchia Signora nelle ultime settimane. La foto a suggellare il post del popolare social network vede Cristiano Ronaldo baciare la Coppa del campionato italiano. La ricetta per rimanere sempre al top è la stessa da tempo: “Anno dopo anno – scrive il fenomeno portoghese – con talento, dedizione e duro lavoro puoi fare meglio di prima”.

Facile, per lui, meno per gli altri che continuano a cercare una strada per riuscire a strappare il titolo ai bianconeri.

La Juve non ha nessuna intenzione di mollarlo lo Scudetto, vuole il decimo di fila, e Cristiano Ronaldo non si leva dalla lotta: “Avanti con il mio terzo”, scrive riferendosi allo Scudetto. Ed è proprio da questa affermazione che si capisce come i rumors su un suo addio non siano veritieri. Per vincere la terza edizione della Serie A con la Juventus, bisogna restare a Torino almeno un altro anno e così, a quanto pare, farà il lusitano.

La Juventus e Cristiano Ronaldo avanti insieme

E chissà che la prossima volta non possa arrivare anche il titolo di capocannoniere. Il post su Instagram evidenzia i 31 gol fatti in questo campionato. Tanti ma non sono bastati a mettersi alle spalle lo straripante Ciro Immobile. Il laziale ha chiuso a 36 reti, eguagliando il record di Gonzalo Higuain ai tempi del Napoli.

Cristiano Ronaldo l’anno prossimo ci riproverà, ancora con la maglia della Juventus addosso, lo ha detto lui stesso “Andiamo verso il mio terzo”.

Per riuscire a raggiungere l’obiettivo la Juve dovrà muoversi sul mercato. Paratici sta cercando un attaccante centrale per mettere ancora più a suo agio Cristiano Ronaldo e Dybala. I due gioielli potrebbero trarre beneficio da giocare con un centravanti su cui appoggiarsi. Il nome in pole position è sempre quello di Arkadiusz Milik, ma attenzione anche alla candidatura di Raul Jimenez. Più staccati al momento sembrano Zapata dell’Atalanta e Dzeko della Roma.