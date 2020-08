La Juventus ha vinto il suo nono scudetto consecutivo e si prepara ad affrontare il Lione per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in programma il 7 agosto. Si tratta di una gara certamente decisiva per il futuro del tecnico bianconero Maurizio Sarri. In caso di sconfitta della Juventus, infatti, si è parlato spesso di esonero per l'ex allenatore di Napoli e Chelsea. Intanto, continuano ad arrivare importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. La prossima sessione è in programma l'1 settembre e terminerà il 5 ottobre. Il club bianconero ha sicuramente intenzione di rinforzare il centrocampo, reparto che subirà alcuni cambiamenti rispetto a questa stagione.

Miralem Pjanic ha già firmato con il Barcellona e prenderà il suo posto Arthur, brasiliano di qualche anno più giovane che è stato scambiato proprio per il regista bosniaco. Quella tra i due centrocampisti, comunque, potrebbe non essere l'unica operazione di mercato tra il club bianconero e quello catalano. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, riportata dal noto quotidiano iberico Don Balon, infatti, i vertici del Barcellona sarebbero notevolmente interessati al cartellino di Rodrigo Bentancur, centrocampista uruguaiano della Juventus. Il classe 1997 è stato utilizzato come regista da Maurizio Sarri e ha mostrato notevoli progressi nel suo gioco, tanto che si è dimostrato certamente uno dei migliori giocatori della Juventus in questa stagione.

Mercato Juventus, ipotesi di scambio Bentancur-Rakitic con il Barcellona

Come scrive Don Balon, il Barcellona vorrebbe cercare di acquistare Rodrigo Bentancur nella prossima sessione di calciomercato, dunque l'asse con la Juventus continua ad essere molto caldo anche dopo l'operazione che ha portato Pjanic in Catalogna.

Il club blaugrana potrebbe decidere di mettere sul piatto Ivan Rakitic e trenta milioni di euro per arrivare ad acquistare il talentuoso centrocampista sudamericano. Il giocatore di nazionalità croata è un vecchio pallino della dirigenza bianconera, ma pare comunque molto difficile che la Juventus si privi del suo migliore centrocampista, peraltro molto più giovane di Rakitic, che è un classe 1988, senza contare il fatto che il croato guadagna il doppio di Bentancur.

Si attendono comunque ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime settimane.

Juventus, obiettivo Zaniolo per rinforzare il centrocampo

Un nome molto caldo per il centrocampo della Juventus è quello di Nicolò Zaniolo; il club bianconero avrebbe preso contatti con la Roma in questi giorni, ma la dirigenza giallorossa continua a valutare il suo talento almeno sessanta milioni di euro.