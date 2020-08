Il Milan starebbe cercando sul mercato un rinforzo per il reparto offensivo e potrebbe muoversi per lo spagnolo Rodrigo Moreno Machado, giocatore del Valencia classe 1991. Per l'acquisto occorrono 25 milioni di euro, una cifra non eccessiva considerando le qualità messe in mostra nell'ultimo periodo.

Per quanto riguarda il centrocampo piacerebbe ai rossoneri Florentino Luis, talento portoghese del Benfica, inoltre si lavorerebbe anche per riportare Bakayoko in rossonero.

Mercato Milan, interesse per l'attaccante Rodrigo Moreno e il mediano Florentino Luis

Da quanto scritto sul portale Ilmilanista.it, la questione relativa al rinnovo di Zlatan Ibrahimovic sembrerebbe essere più complicata del previsto e per questo motivo, la dirigenza rossonera, si starebbe cautelando con un acquisto per l'attacco.

Secondo quanto trapela dalla Spagna, in particolare dalla rivista digitale Fichajes.net, ci sarebbero di nuovo delle attenzioni su Rodrigo Moreno Machado (noto anche semplicemente come "Rodrigo") dopo l'interessamento che i rossoneri avevano avuto a gennaio. A inizio anno il prezzo del calciatore era di circa 40 milioni di euro, ma considerando che ora il club spagnolo starebbe attraversando una fase economica non semplice la cifra si sarebbe abbassata a 25 milioni. Trattandosi pertanto di una ghiotta occasione di mercato, è possibile che l'affare venga portato avanti a prescindere dalla permanenza o meno di Zlatan Ibrahimovic. Lo spagnolo di origini brasiliane può giocare anche da ala destra, ruolo dove Pioli avrebbe chiesto un acquisto di livello.

Nella campagna acquisti dello scorso gennaio fu accostato ai rossoneri dai media anche Florentino Luis, e ora ci sarebbe di nuovo un ritorno di fiamma anche per il portoghese classe 1999. Il Benfica, club di appartenenza del giovane centrocampista, vorrebbe per la cessione circa 30 milioni di euro. Il sito Milanlive.it afferma che il Milan avrebbe già avuto contatti con il suo entourage in queste settimane, non è da escludersi un prestito con diritto o obbligo di riscatto.

Il ventenne piace ai rossoneri e potrebbe esserci un assalto più deciso nelle prossime settimane.

Calciomercato Milan, la situazione relativa a Bakayoko

In queste settimane Paolo Maldini starebbe lavorando per riportare a Milanello il centrocampista Tiemouè Bakayoko, classe 1994 e attualmente al Chelsea.

Secondo PianetaMilan, il francese non rientrerebbe più nei progetti di Frank Lampard e vorrebbe ritornare al Milan. Il club inglese chiederebbe 20 milioni di euro, mentre gli emissari rossoneri vorrebbero spendere tra i 15 e 18. Le richieste dei "Blues" quindi sarebbero al momento più alte rispetto alla volontà del "Diavolo". Nelle prossime settimane sarà più chiaro se le parti sono destinate a trovare un accordo o meno.