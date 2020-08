Il tonfo in Champions League contro il Lione ha evidentemente messo in evidenza le difficoltà tecniche e fisiche della rosa bianconera. A pagarne le spese, soprattutto, l'oramai ex tecnico della Juventus Maurizio Sarri, che sabato 8 agosto è stato esonerato, sostituito qualche ora dopo da Andrea Pirlo. Intanto, però, sotto osservazione sono finiti anche i giocatori, in particolar modo quelli che non hanno potuto dare una grande contributo a causa degli infortuni che ne hanno condizionato l'impiego. Uno dei più bersagliati dai tifosi bianconeri è stato sicuramente il centrocampista offensivo Douglas Costa, che in questa stagione ha avuto quattro infortuni che gli hanno impedito di essere presente in alcune partite decisive.

Il brasiliano ha deciso di esprimere un suo pensiero utilizzando il suo account Instagram. Il suo è stato un invito rivolto ai tifosi bianconeri a sostenere la squadra, soprattutto nei momenti di difficoltà.

Il post di Douglas Costa su Instagram

Il centrocampista offensivo della Juventus Douglas Costa ha deciso di postare su Instagram un messaggio eloquente diretto ai tifosi della Juventus. Il brasiliano ha scritto: "E' stata un anno duro per noi tutti, in particolar modo per me, le mie aspettative erano quelle di aiutare la squadra ma così non è stato a causa degli infortuni". Successivamente però ha voluto punzecchiare i sostenitori bianconeri aggiungendo: "Lavoreremo duramente per tornare più forti di prima, abbiamo bisogno del vostro sostegno anche nei momenti difficili, gli insulti servono a poco".

Lo stesso giocatore ha aggiunto che l'obiettivo della Juventus non è solo primeggiare in Italia ma vincere anche la Champions League.

Gli infortuni di Douglas Costa in questa stagione

Non è la prima volta che Douglas Costa è stato assente negli scontri decisivi in Champions League a causa degli infortuni.

E' successo infatti anche lo scorso anno, quando nel ritorno dei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax non ha potuto essere della partita a causa di un problema muscolare. In questa stagione, invece, sono stati quattro gli infortuni che ha subito. Il primo a metà settembre a livello muscolare che lo ha tenuto fermo 43 giorni.

Successivamente, a fine novembre, un problema alla coscia lo ha reso indisponibile per 20 giorni, altrettanti giorni a febbraio a causa di un infortunio al bicipite femorale. L'ultimo è arrivato proprio il 24 luglio, un problema agli adduttori che lo ha costretto a saltare l'ottavo di ritorno di Champions League contro il Lione.

Douglas Costa non è stato il solo bersagliato dai tifosi della Juventus per via degli infortuni. Anche Sami Khedira, infatti, ha ricevuto diverse critiche per un post condiviso su Instagram che lo hanno costretto a disattivare i commenti.