Sarà un Calciomercato estivo molto difficile per tutte le società, considerando anche la concomitanza con l'inizio della stagione 2020-2021. Uno dei club più attivi sarà quasi sicuramente la Juventus. La società bianconera dovrà necessariamente pensare a piazzare sul mercato i tanti esuberi presenti nella rosa. De Sciglio Rugani, Matuidi, Khedira, Ramsey, Douglas Costa, Bernardeschi e Higuain sono tutti giocatori che potrebbero lasciare Torino in estate. Se però non si attendono grandi cambiamenti in difesa, le principali novità dovrebbero riguardare soprattutto la mediana. Come scrive Tuttosport, infatti, la Juventus vorrebbe investire su un regista che prenda il posto di Pjanic, che dalla prossima stagione sarà un nuovo giocatore del Barcellona.

Secondo il giornale sportivo torinese, la prima scelta sarebbe il nazionale italiano Jorginho, che nella parte finale di stagione con il Chelsea è stato spesso relegato in panchina. L'alternativa sarebbe il centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli.

Juve, Jorginho costerebbe 50 milioni, Locatelli possibile alternativa

Secondo Tuttosport, la Juventus starebbe lavorando all'acquisto di Jorginho del Chelsea. Il problema di fondo è il prezzo richiesto dalla società inglese per il suo cartellino. Si parla di una valutazione da 50 milioni di euro, che però potrebbe essere agevolata da un pagamento dilazionato con il tempo. La Juventus, infatti, potrebbe ripetere con Jorginho l'affare Cuadrado, avvenuto sempre con il Chelsea nel 2015, quando il terzino colombiano arrivò dalla società inglese in prestito annuale di 1,5 milioni.

Nel 2016 venne definita l'intesa sulla base di un prestito triennale da 5 milioni più un riscatto a 20 milioni di euro. L'affare costò alla Juventus un totale di 26,5 milioni di euro. Una formula che piace alla Juventus e che potrebbe essere riproposta con Jorginho.

In caso di mancata intesa fra le due società, la Juventus potrebbe ripiegare su Manuel Locatelli, che ha un prezzo più abbordabile rispetto al nazionale italiano.

Juventus, interesse per Locatelli del Sassuolo

Se la Juventus non dovesse trovare un'intesa con il Chelsea per Jorginho, in alternativa potrebbe arrivare Manuel Locatelli. Il classe 1998 è stato uno dei protagonisti della bella stagione disputata dal Sassuolo, che ha sognato fino all'ultimo l'accesso ai preliminari di Europa League.

Secondo Tuttosport, la valutazione della società emiliana per il suo centrocampista è di circa 30 milioni di euro. Inoltre, Locatelli ha il vantaggio di essere più giovane di Jorginho (7 anni in meno rispetto all'italo-brasiliano) e di essere molto duttile in quanto può essere schierato come regista ma anche come mezzala.