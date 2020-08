La Juventus in estate potrebbe rinforzare centrocampo e settore avanzato, acquisti che potrebbero essere finanziati da numerose cessioni. Sono tanti infatti i giocatori a rischio partenza: De Sciglio, Rugani, Khedira, Matuidi, Ramsey, Douglas Costa, Bernardeschi e Higuain potrebbe portare alla società bianconera un ricco tesoretto, utile non solo per ringiovanire la rosa ma anche per garantirgli ancor più qualità. A proposito di mediana, oltre ai "soliti" Jorginho e Aouar, nelle ultime ore è stato accostato un altro nome alla società bianconera. Secondo il giornale sportivo spagnolo Don Balon, la Juventus potrebbe investire su Fabian Ruiz.

Fabian Ruiz sarebbe seguito da diversi club

Il mediano del Napoli Fabian Ruiz è uno dei pezzi pregiati della Serie A che però rischia di non disputare la Champions League la prossima stagione. Il Napoli infatti ha chiuso al settimo posto in classifica, la vittoria della Coppa Italia gli ha garantito l'accesso all'Europa League, ma non sarà quindi protagonista della massima competizione europea, a meno che la società campana arrivi fino in fondo e trionfi in Champions League. Proprio questo potrebbe spingere all'addio di Fabian Ruiz che vanta diversi estimatori. In Spagna sarebbe seguito da Barcellona e Real Madrid mentre in Italia sarebbe la Juventus la società interessata al suo cartellino. Il problema di fondo però rimane il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, da sempre considerato bottega cara.

Il Napoli lo valuta cento milioni di euro

Il massimo dirigente campano infatti pretenderebbe cento milioni di euro per il nazionale spagnolo e, come più volte sottolineato, il Napoli è una delle società più in salute dal punto di vista finanziario del calcio italiano ed europeo e non ha necessità di vendere i suoi migliori giocatori.

Cento milioni di euro sono una somma importante che in questo momento anche società come Barcellona, Real Madrid e Juventus difficilmente potrebbero permettersi considerando la crisi economica conseguenza dell'emergenza sanitaria che sta riguardando anche il mondo del calcio.

Juventus, interessa Milik del Napoli

Le indiscrezioni di mercato lanciate da Don Balon non trovano conferma fra i media sportivi italiani. Difficile infatti che la Juventus spenda cento milioni di euro per un giocatore. Inoltre la società bianconera sarebbe alle prese anche con la difficile trattativa (sempre con il Napoli) per l'acquisto di Arkadius Milik. Nonostante la punta ex Ajax abbia il contratto in scadenza a giugno 2021, De Laurentiis continuerebbe a chiedere 40 milioni di euro per il suo cartellino. A meno che il Napoli non accetti contropartite tecniche, difficilmente tale trattativa si concretizzerà.