Paulo Dybala è stato uno dei grandi protagonisti della stagione della Juventus. L'argentino, in questi mesi, avrebbe iniziato a parlare con il club bianconero di un possibile rinnovo del contratto. L'accordo in essere tra Dybala e la Juventus ha scadenza nel 2022, ma le parti hanno iniziato a ragionare di un eventuale prolungamento di altri due anni, con conseguente ritocco dell'ingaggio.

Stando a quanto afferma Tuttosport, il numero 10 juventino, però, avrebbe chiesto 15 milioni l'anno, ma questa richiesta sarebbe ritenuta un po' troppo elevata da parte della dirigenza della Vecchia Signora. Al termine della vacanze, le parti potrebbero ritrovarsi nuovamente proprio per parlare del rinnovo di contratto.

La Juventus rifletterebbe su Dybala

La scorsa estate Paulo Dybala era stato molto vicino a dire addio alla Juventus. Ma la volontà dell'argentino fu quella di rifiutare la corte di Manchester United, Tottenham e Paris Saint Germain per restare a Torino.

La scelta di Dybala è stata quanto mai azzeccata, visto che nel corso della stagione è stato in grado di trascinare la Juventus alla conquista del nono scudetto consecutivo.

Adesso, però, si torna a parlare nuovamente del futuro di Dybala. Infatti, il problema sarebbe sempre lo stesso, ovvero la collocazione tattica dell'argentino. Dybala in un 4-3-3 fa fatica a giocare, perciò bisognerebbe trovare altre soluzioni per farlo rendere al meglio. In ogni caso la volontà dell'argentino sarebbe sempre la stessa, ovvero restare alla Juventus e anche la società bianconera non avrebbe intenzione di privarsi del suo numero 10.

Per questo motivo le parti sarebbero al lavoro per trovare un accordo sul rinnovo di contratto. Dunque, Dybala e la Juventus dovrebbero andare avanti insieme, ma le vie del mercato sono infinite e le sorprese non sono mai totalmente da escludere.

Con un'eventuale cessione della Joya il club bianconero potrebbe realizzare una grande plusvalenza.

La Juventus cercherebbe un nuovo attaccante

Questa estate, la Juventus dovrebbe compiere una piccola rivoluzione, visto che la società sarebbe intenzionata a svecchiare la sua rosa. Uno dei candidati a lasciare Torino è Gonzalo Higuain e per questo motivo i bianconeri starebbero cercando un nuovo attaccante.

I nomi al vaglio per sostituire il Pipita sarebbero quelli di Milik, Zapata, Jimenez e Morata. Per molti mesi io nome dell'attaccante del Napoli è stato accostato alla Juventus, ma non è da escludere che - con l'arrivo di Pirlo - le strategie di mercato possano cambiare. Infatti, Milik piaceva soprattutto a Sarri. Per questo motivo le quotazioni dei vari Zapata, Jimenez e Morata potrebbero essere in rialzo.

Oltre a un centravanti, Pirlo vorrebbe anche un centrocampista e il nome in cima alla lista sarebbe quello di Isco.