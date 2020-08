La Juventus, in questo momento, è concentrata sui prossimi impegni e in particolare sulla Champions League. Ma inevitabilmente, la dirigenza bianconera pensa anche al prossimo mercato che prenderà il via a inizio settembre.

Fabio Paratici seguirebbe sempre con grande attenzione Niccolò Zaniolo. Il centrocampista classe '99 sarebbe il sogno di mercato della Juventus, ma non è così facile stapparlo alla Roma. Infatti, la società giallorossa non sembra intenzionata ad accettare delle contropartite tecniche: per cedere il suo "gioiellino" vorrebbe circa 60 milioni.

La Juventus pensa anche al mercato

Al termine della stagione 2019/2020, la Juventus cercherà di rinforzare ulteriormente la propria rosa. Uno degli obbiettivi dei bianconeri sarebbe quello di rinforzare il centrocampo e il nome giusto da regalare a Sarri sarebbe quello di Nicolò Zaniolo. La Roma, però, non sembra intenzionata a privarsi del ragazzo classe '99.

In questo mercato, i bianconeri vorrebbero fare soprattutto degli scambi e anche per Zaniolo, Paratici vorrebbe provare ad offrire uno fra Bernardeschi, Rugani e Romero. Ma la Roma non sarebbe disposta ad accettare contropartite tecniche e vorrebbe solo cash.

La Juventus studia alcune mosse anche in attacco

La Juventus, a fine stagione, potrebbe salutare Gonzalo Higuain.

La storia tra i bianconeri e il Pipita sembra arrivata ai titoli di coda, perciò, qualora l'argentino dovesse davvero lasciare Torino, Fabio Paratici dovrebbe trovare un nuovo bomber.

I nomi al vaglio sarebbero quelli di Raul Jimenez e Arkadiusz Milik. In particolare con l'attaccante polacco i bianconeri avrebbero già raggiunto un'intesa di massima.

Ma la Juventus non sembra intenzionata a fare follie per il cartellino di Milik, anche perché il giocatore va in scadenza con il club partenopeo nel 2021. Perciò tra circa un anno la Juventus potrebbe prendere l'attaccante ex Ajax a costo zero. Per questo motivo, Paratici, per arrivare al bomber polacco, sarebbe intenzionato a offrire delle contropartite tecniche.

Uno dei nomi che potrebbe interessare al Napoli è quello di Bernardeschi, ma in questo caso ci sarebbero alcune difficoltà. Infatti, il numero 33 juventino starebbe cambiando agente e ancora non è chiaro se sia disposto a lasciare la Juventus o meno. Dunque, non è da escludere che le due società debbano cercare altre soluzioni: due giocatori che potrebbero interessare ai partenopei sono Luca Pellegrini e Cristian Romero.