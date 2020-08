Dopo l'arrivo di Andrea Pirlo in panchina, la dirigenza della Juventus sta lavorando con grande assiduità sul mercato. Uno dei reparti che sarà sicuramente rinforzato è quello offensivo. La Juventus segue da tempo due centravanti che potrebbero ben integrarsi con Cristiano Ronaldo per le loro caratteristiche tecniche, ovvero Arkadiusz Milik del Napoli e Raul Jimenez del Wolverhampton. Nelle ultime ore, però, il club bianconero è piombato anche su Alexandre Lacazette, forte attaccante francese che milita nelle fila dell'Arsenal. Stando a quanto riporta il sito Calciomercato.com, la Juventus starebbe lavorando a questa pista da qualche giorno.

Pare infatti che sia molto difficile per la dirigenza sabauda arrivare al centravanti polacco, dal momento che il Napoli non accetterebbe Federico Bernardeschi come contropartita tecnica. Il prossimo colpo in attacco della Juventus, dunque, potrebbe essere proprio Alexandre Lacazette, il quale gradirebbe non poco la destinazione in una piazza prestigiosa come quella di Torino.

Mercato Juventus, possibile colpo Lacazette per l'attacco

Non sembra difficile trovare un accordo con il centravanti transalpino, poiché l'idea del trasferimento a Torino è venuta proprio agli agenti di Lacazette. Anche l'Arsenal avrebbe aperto alla cessione dell'attaccante francese; il tecnico Mikel Arteta, infatti, vorrebbe puntare su Aubameyang e su un altro attaccante con caratteristiche diverse da quelle di Lacazette.

Il costo del cartellino si aggira tra i 35 e i 40 milioni di euro, dunque si tratta di cifre assolutamente abbordabili per un club come la Juventus.

La società bianconera, comunque, starebbe pensando di mettere sul piatto una contropartita tecnica. Le piste che portano a Douglas Costa e a Bernardeschi sembrano essersi raffreddate dopo che Willian ha firmato per l'Arsenal.

La Juventus potrebbe mettere sul piatto uno tra Rugani e Romero. L'ex difensore dell'Empoli sarebbe graditissimo alla dirigenza dei Gunners, che lo ha già cercato nelle scorse sessioni di calciomercato.

Juventus, resta in piedi la pista Zapata

Resta comunque in piedi la pista che porta a Duvan Zapata, fortissimo centravanti classe 1991 dell'Atalanta e della nazionale colombiana.

Stando a quanto riporta Sportmediaset, la Juventus ha intenzione di mettere sul piatto un'importante offerta per il cartellino del bomber sudamericano, che viene però valutato dal club bergamasco almeno sessanta milioni di euro. Se l'Atalanta non farà sconti per l'ex attaccante di Napoli e Udinese, pare davvero molto difficile che l'operazione si concretizzi.