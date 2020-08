La Juventus è al lavoro, alla ricerca di rinforzi utili per mister Andrea Pirlo. Sarà però un mercato condizionato dalla crisi economica che si è abbattuta anche nel calcio a causa dell'emergenza coronavirus. Si assisterà quindi a diversi scambi oppure ad acquisti in prestito con diritto di riscatto. Come nel caso ad esempio di Weston McKennie, centrocampista americano dello Schalke 04 che secondo alcune fonti sarebbe vicinissimo al trasferimento alla Juventus. Il classe 1998 arriverebbe in prestito oneroso di tre milioni di euro più diritto di riscatto per una spesa totale di 25 milioni di euro.

La Juventus però alla ricerca di rinforzi utili anche per il settore avanzato.

Secondo Sportmediaset la società bianconera potrebbe intavolare una trattativa di mercato con la Roma che comprenderebbe diversi giocatori. Da una parte Mattia Perin e Daniele Rugani, dall'altra Edin Dzeko e Alessandro Florenzi. Potrebbe quindi definirsi uno scambio alla pari fra le due società, con la Roma che rinforzerebbe il settore difensivo mentre la Juventus avrebbe un terzino destro affidabile ed una prima punta fisica e di qualità da affiancare a Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.

Ipotesi Mattia Perin e Daniele Rugani alla Roma

Alessandro Florenzi ed Edin Dzeko a Torino, Mattia Perin e Daniele Rugani alla Roma.

Sembra questa la trattativa che si starebbe delineando fra Roma e Juventus. La squadra di Fonseca risolverebbe in questo modo il problema portiere e difensore centrale, considerando la probabile cessione di Pau Lopez e il mancato riscatto di Chris Smalling dal Manchester United. Allo stesso tempo la società romana si priverebbe di due giocatori importanti.

Florenzi però da tempo non rientra nel progetto tecnico di Paulo Fonseca, a gennaio infatti il portoghese avallò la cessione in prestito del classe 1991 al Valencia. Florenzi però potrebbe risultare utile alla Juventus in quanto darebbe un'alternativa valida come terzino destro a Cuadrado. Inoltre, potrebbe essere schierato anche da mezzala in caso di necessità.

Diversa invece la situazione legata a Dzeko, considerato importante per il gioco di Fonseca.

Edin Dzeko potrebbe trasferirsi alla Juventus

La punta bosniaca Edin Dzeko però pesa molto a bilancio in quanto guadagna 7,5 milioni di euro a stagione. Una sua cessione permetterebbe alla Roma di alleggerire il monte ingaggi. Come suo sostituto si parla di un possibile approdo in giallorosso di Milik (anche se il Napoli lo valuta circa 35 milioni di euro) o dell'arrivo di Mario Mandzukic. La punta croata attualmente è senza squadra, arriverebbe a zero e si 'accontenterebbe' di un contratto biennale da quattro milioni di euro a stagione. Una somma notevolmente più bassa di quella che attualmente percepisce Edin Dzeko.