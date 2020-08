La conferenza stampa del nuovo tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha attirato l'attenzione di molti addetti ai lavori. Uno dei più interessati alle parole del'ex centrocampista bianconero è stato il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi, che ha utilizzato Twitter per esprimere il suo pensiero. Pirlo aveva sottolineato che è necessario per la Juventus ritrovare l'importanza di volersi sacrificare, di lottare e allo stesso tempo di ritrovare quell'entusiasmo e quel divertimento nel giocare. Maurizio Pistocchi ha così commentato le parole del nuovo tecnico della Juventus: "A quanto sembra l'anno scorso qualcuno non ha voluto sacrificarsi per la squadra, chissà sene avrà voglia con il Maestro".

Non sono mancati i commenti dei follower del giornalista sportivo, alcuni dei quali hanno sottolineato come Maurizio Sarri non sia da grande squadra e che il suo esonero fosse la cosa giusta da fare. Un utente ha scritto: "Una delle migliori qualità di un mister è la capacità nel farsi seguire dai giocatori, Sarri non è da grande squadra perché anche al Chelsea dopo qualche mese non lo sopportavano più".

Il commento dei follower al post di Pistocchi

Un altro utente ha invece sottolineato come Sarri avesse avuto bisogno di tempo per lavorare e di un mercato all'altezza del suo calcio. Non dello stesso avviso un ulteriore follower di Pistocchi che ha invece dichiarato che il problema di Sarri era la mancanza di rapporto con i giocatori in quanto nel calcio attuale è importante che il tecnico abbia competenze dal punto di vista tattico.

Allo stesso tempo deve saper creare una rapporto con i campioni che vada al di fuori dal campo da gioco.

Pistocchi a sostegno di Sarri nel post esonero alla Juventus

Nei giorni dopo l'esonero Pistocchi si era schierato a favore di Maurizio Sarri, sottolineando come il tecnico toscano fosse un vincente dopo che nella stagione 2018-2019 aveva vinto un Europa League con il Chelsea ed in quella successiva ha trionfato in campionato con la Juventus.

Il giornalista sportivo con quest'ultimo post ha voluto quindi lanciare una frecciatina soprattutto ad alcuni giocatori, che in qualche modo, non avrebbero assecondato le richieste di Sarri mancando nell'impegno e nella voglia di sacrificarsi.

La nuova Juventus di Pirlo

Intanto cresce l'attesa nel vedere come Pirlo schiererà la sua nuova Juventus, che non potrà prescindere dall'arrivo di una punta centrale.

Il tecnico bianconero, nella conferenza stampa di presentazione, ha infatti dichiarato che Higuain è fuori dal progetto sportivo della Juventus e lascerà quasi sicuramente Torino. I principali nomi accostati alla società bianconera nel ruolo di punta centrale sono Edin Dzeko, Arkadius Milik, Raul Jimenez e Alexandre Lacazette.