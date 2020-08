A pochi giorni dall'apertura ufficiale di questa strana sessione di Calciomercato, il Napoli, così come gli altri club del campionato italiano, sono a lavoro per cercare di rinforzare adeguatamente la rosa in vista della ripresa della Serie A. Al centro delle attenzioni c'è sempre Arkadiusz Milik. Il centravanti polacco, infatti, è tra i nomi che dovrebbero lasciare il San Paolo e sulle sue tracce, oramai da tempo, c'è la Roma di Paulo Fonseca, sempre alla ricerca di un nuovo bomber. Edin Dzeko, infatti, fa gola alla Juventus e l'operazione potrebbe andare in porto. Ragion per cui, i giallorossi potrebbero mettere sul piatto non solo Cengiz Under, ma anche il cartellino del giovane Riccardi.

Un nuovo tentativo per convincere i partenopei ad accettare la proposta.

Calciomercato: Napoli e Roma trattano Milik, possibile proposta giallorossa

Il Napoli, infatti, fino a questo momento pretende 40 milioni di euro per la cessione di Arkadiusz Milik. Una cifra troppo elevata secondo i dirigenti della Roma, nonostante il cambio di proprietà con Friedkin, anche perché l'attaccante è in scadenza di contratto. Ecco perché la società giallorossa starebbe valutando di proporre Cengiz Under, che ha una valutazione di circa 30 milioni di euro, e il giovanissimo Riccardi, che viene valutato circa 10 milioni di euro. Tuttavia la società di Aurelio De Laurentiis vorrebbe invece il cartellino del centrocampista Veretout, che è considerato però incedibile dalla Roma.

Napoli: vivo l'interesse per Boga, in difesa piace molto Matvienko

Nel frattempo, il Napoli continua a sondare anche altre piste e a lavorare su più fronti. Secondo il giornalista Alfredo Pedullà, il giocatore del Sassuolo Boga è in cima alla lista dei desideri di Gennaro Gattuso e presto potrebbe essere presentata un'offerta ufficiale da 30 milioni di euro più il cartellino di Adam Ounas.

Altra situazione molto calda è quella relativa al regista difensivo Mykola Matvienko dello Shakhtar Donetsk. Per l'ucraino potrebbero bastare circa 15 milioni di euro e le probabilità di vederlo a Napoli pare siano in salita.

Anche Senesi e Sokratis sul taccuino degli acquisti del Napoli

Altri nomi seguiti dai partenopei nello stesso ruolo sono Senesi del Feyenoord e Sokratis dell'Arsenal.

Nel caso in cui dovesse andar via anche Maksimovic, i difensori in entrata dovrebbero diventare due. Ricordiamo, intanto, che il Napoli ha già praticamente messo a segno tre colpi: Petagna dalla Spal, Oshimen dal Lille e Rrahmani dall'Hellas Verona. Tra le cessioni, invece, oltre a Milik, anche Koulibaly e Allan sono due profili che potrebbero presto dire addio.