La Juventus, nel corso di questa estate, cercherà di ringiovanire la sua rosa e soprattutto Fabio Paratici cercherà di piazzare i giocatori che non rientrerebbero più nei piani bianconeri. La lista delle cessioni sarebbe davvero lunga e, se dovessero andare tutte in porto, i Campioni d'Italia potrebbero incassare circa 200 milioni. Questo tesoretto ovviamente sarebbe poi reinvestito sul mercato. Tra i nomi dei possibili partenti ci sarebbe anche quello di Aaron Ramsey. Infatti, se per il gallese dovesse arrivare una buona offerta, la Juventus potrebbe accettarla. Ramsey, però, ha anche qualche chance di rimanere a Torino, mentre ci sono diversi giocatori che difficilmente si potrebbero guadagnare una conferma e fra questi ci sarebbe Douglas Costa.

La Juventus pensa alle cessioni

La Juventus si starebbe concentrando soprattutto sulle uscite la lista dei partenti sarebbe piuttosto lunga. In cima al taccuino di Fabio Paratici ci sarebbero soprattutto i nomi di Sami Khedira, Douglas Costa, Gonzalo Higuain, Mattia De Sciglio, Alex Sandro, Daniele Rugani, Mattia Perin e Cristian Romero. Oltre a loro rischiano la cessione anche Danilo e Aaron Ramsey. Infatti, se per questi due giocatori dovesse arrivare la giusta offerta, la Juventus potrebbe prenderla in considerazione. Per quanto riguarda Dybala, invece, il discorso sarebbe diverso. Il numero 10 juventino non sarebbe in uscita e il club bianconero vorrebbe ripartire da lui. Ma qualora dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile la società rifletterebbe sul da farsi.

Al momento, però, il futuro di Dybala non sarebbe in discussione.

La Juventus cerca un attaccante

La Juventus, in questa estate, vorrebbe cedere Gonzalo Higuain. Il Pipita non rientrerebbe più nei piani dei bianconeri e per questo motivo la società starebbe cercando un suo sostituto. I nomi al vaglio sono diversi a cominciare da quello di Edin Dzeko.

Il bosniaco potrebbe essere l'uomo giusto per affiancare Cristiano Ronaldo. Gli altri nomi al vaglio sarebbero quelli di Jimenez, Milik e Lacazette. La questione Higuain andrà comunque monitorata visto che il Pipita vorrebbe restare a Torino. Inoltre, Andrea Pirlo per la sua Juventus starebbe pensando ad un 4-3-3 o a un 4-2-3-1, ma il tecnico non è integralista dal punto di vista tattico perciò non sarebbe nemmeno da escludere una difesa a tre.

In ogni caso a partire dal 24 agosto, l'allenatore bresciano inizierà ad entrare nei dettagli tattici visto che da lunedì la squadra di ritroverà alla Continassa per iniziare a mettere nel mirino la stagione 2020/2021.

Paratici non dovrebbe lasciare la Juventus

In questi giorni, inoltre, si parla molto del futuro di Fabio Paratici. Secondo, Tuttosport, il Chief Football Officer della Juventus non dovrebbe andare alla Roma. Infatti, il nome di Paratici è stato accostato ai giallorossi, ma secondo il quotidiano sportivo non ci sarebbero riscontri in questo senso.