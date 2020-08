Il presidente della Juventus Andrea Agnelli lo ha fatto intendere nel post partita Juventus-Lione. Oltre a valutare la possibile permanenza di Maurizio Sarri alla Juventus, sarà necessario anche considerare quali giocatori potranno continuare a far parte del progetto e quali no. Fra quest'ultimi sembrerebbe rientrare la punta argentina Gonzalo Higuain, che anche nel match contro il Lione in Champions League non ha dato un apporto ideale alla causa bianconera. Il 21 bianconero è ancora legato alla Juventus da un contratto fino a giugno 2021 a 7,5 milioni di euro. Un ingaggio pesante che, considerando l'intenzione della dirigenza bianconera di abbassare l'età media della rosa ma anche il monte ingaggi, potrebbe portarlo ad una rescissione di contratto con la Juventus. Come riporta fanpage su indiscrezione della Gazzetta dello Sport, la punta argentina potrebbe a giorni trattare la rescissione con la Juventus e lasciare quindi definitivamente Torino.

Possibile rescissione per Higuain: potrebbe trasferirsi in MLS o al River

Gonzalo Higuain con ogni probabilità lascerà la Juventus nei prossimi giorni. Non si punterà alla vendita del suo cartellino (anche perché ha un ingaggio pesante) ma ad una rescissione consensuale che permetterà alla società bianconera di risparmiare 15 milioni di euro lordi per la prossima stagione. L'argentino potrebbe tornare in America. Fra le ipotesi ci sarebbe la Major League Soccer o un clamoroso ritorno al River Plate. Un eventuale approdo in Argentina arriverebbe soprattutto per la volontà del giocatore di stare vicino alla famiglia. Con la partenza di Higuain, che sembra oramai scontata, sarà necessario per la Juventus trovare una punta che possa in qualche modo essere funzionale al gioco e che si sappia integrare con Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.

L'acquisto del prossimo centravanti, però, potrebbe passare dall'eventuale conferma o meno del tecnico Maurizio Sarri. In queste ore, infatti, si parla insistentemente di un esonero del tecnico toscano dopo il tonfo in Champions League contro il Lione.

Il mercato della Juventus nel settore avanzato

La Juventus è alla ricerca di una punta che possa prendere il posto del partente Higuain.

Come dicevamo, molto dipenderà dalla permanenza di Sarri a Torino ma secondo le ultime indiscrezioni ai primi posti della lista di mercato del direttore sportivo Fabio Paratici ci sarebbero Arkadius Milik del Napoli e Raul Jimenez del Wolverhampton. La punta ex Ajax sembrerebbe essere il preferito, soprattutto dal punto di vista economico.

Ha infatti una valutazione di circa 40 milioni di euro, quasi la metà di quella della punta messicana.