Terza settimana di allenamenti per il Crotone nella sede del ritiro estivo di Villaggio Baffa agli ordini del tecnico Giovanni Stroppa.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato i rossoblu starebbero pensando al difensore Antonio Barreca, di proprietà del Monaco, inoltre continuerebbero a trattare di pari passo anche Nehuén Paz del Bologna e Arkadiusz Reca dell'Atalanta. Un nome in attesa di riscontri sarebbe poi quello di Gabriel Rojas del San Lorenzo.

Crotone, cercasi difensore

Con il ritorno di Gabriele Bellodi al Milan e di Marcos Curado al Genoa, entrambi per fine prestito, in casa Crotone continua la ricerca di rinforzi in difesa.

L'ultimo nome accostato ai rossoblu è quello di Antonio Barreca, calciatore classe 1995, cresciuto tra le fila del Torino ma attualmente in forza al Monaco in Francia.

L'esterno, che vanta nel suo curriculum campionati anche con Cittadella e Cagliari, potrebbe fare il suo ritorno in Italia, per diventare un nuovo calciatore del Crotone. Nell'ultima stagione, in prestito al Genoa, Antonio Barreca ha racimolato 18 presenze in massima serie prima di fare ritorno al club francese, ora per lui ci sarebbe la possibilità di rimanere in Serie A ma con la maglia degli squali.

Profili giovani di stranieri sul taccuino rossoblu

Nelle ultime ore il Crotone sembrerebbe avere intrapreso la strada della linea "verde".

Dopo avere acquisito calciatori di esperienza internazionale i calabresi avrebbero soffermato le proprie attenzioni su tre profili giovani. Il primo sarebbe quello di Arkadiusz Reca calciatore dell'Atalanta, classe 1995, elemento interessante del quale la Dea non vorrebbe privarsi in questa finestra di mercato.

Altro nome utile per i rossoblu sembrerebbe quello del difensore Nehuén Paz del Bologna, classe 1993 ma nell'ultima stagione in prestito al Lecce.

L'acquisto a sorpresa potrebbe però essere quello di Gabriel Rojas, difensore classe 1997 che ha giocato nell'ultima stagione con la maglia del Penarol ma di proprietà del San Lorenzo.

Crotone, si avvicinano alcune uscite

Tra i calciatori che potrebbero abbandonare la Calabria per approdare in altre piazze potrebbe esserci il centrocampista Zak Ruggiero, calciatore cresciuto nel settore Primavera del Crotone. Per lui si sarebbe mossa la Pro Vercelli, formazione allenata dal tecnico crotonese Francesco Modesto.

Possibile cessione anche per il difensore Nicolas Spolli, che sarebbe stato corteggiato dalla Sambenedettese, squadra che nelle scorse settimane ha acquisito l'ex attaccante del Crotone Maxi Lopez. Possibile passaggio in prestito alla Pro Vercelli anche per il difensore Jean Lambert Evan's che nell'ultimo torneo ha collezionato quattro presenze in cadetteria con i rossoblu.