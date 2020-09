Entra nel vivo la stagione del Crotone, divisa tra calcio giocato e contrattazioni di mercato. Negli ultimi giorni la dirigenza rossoblu starebbe provando a completare la rosa affidata al tecnico Giovanni Stroppa. La squadra calabrese avrebbe messo gli occhi sul centrocampista Jacopo Petriccione, classe '95 del Lecce.

Petriccione rinforzo per il Crotone

Già accostato alla formazione rossoblu nelle ultime settimane, il centrocampista Jacopo Petriccione potrebbe rappresentare, secondo le ultime indiscrezioni, un possibile obiettivo della società calabrese per gli ultimi giorni di mercato. Dopo una stagione in Serie A con la maglia del Lecce, nel corso della quale è riuscito a collezionare 31 presenze, il calciatore nativo di Gorizia è ripartito con la maglia giallorossa ma dal torneo cadetto.

L'interesse del Crotone potrebbe garantire al centrocampista classe '95 di ritrovare il palcoscenico prestigioso della Serie A, rimanendo in una piazza del sud Italia.

Crotone, giovani ceduti in prestito

Dopo gli acquisti iniziano però ad arrivare anche le prime cessioni tra le fila del Crotone. La società ha infatti perfezionato i prestiti di alcuni giovani talenti, mandati in altre piazze al fine di ottenere maggiore minutaggio e continuare il proprio processo di maturazione.

A lasciare Crotone sono stati Nicola Nanni, attaccante passato in prestito al Cesena in Serie C, e Giacomo Figliuzzi, portiere diventato un nuovo calciatore del Gozzano, club militante in Serie D. Pare a un passo anche l'ufficialità del passaggio del centrocampista Zak Ruggiero alla Pro Vercelli, in Serie C.

Le altre possibili operazioni in entrata e in uscita

In entrata il Crotone potrebbe ancora mettere a segno un acquisto per rinforzare il reparto avanzato. Ad interessare gli squali sarebbe uno fra Filippo Falco, in forza al Lecce, e Samuel Di Carmine, attaccante in scadenza di contratto con l'Hellas Verona a fine stagione.

Sarebbe poi attesa nelle prossime ore una risposta da parte del Napoli per il trasferimento in prestito a Crotone del difensore Sebastiano Luperto.

In uscita potrebbero esserci il centrocampista Jean Lambert Evan's che interesserebbe la Pro Vercelli e il difensore Nicolas Spolli, corteggiato con insistenza dalla Sambenedettese.

Da valutare, infine, il futuro di Tomisalv Gomelt, elemento che potrebbe cambiare maglia in chiusura di mercato.