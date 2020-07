Ultime giornate prima del termine del campionato di Serie B e lasciare spazio alla disputa delle fasi playoff e playout. Un torneo che ha già espresso alcuni vertetti: le promozioni aritmetiche di Benevento e Crotone in Serie A e la retrocessione del Livorno in Serie C. A una giornata dal termine ancora diversi traguardi risultano raggiungibili, prima di lasciare spazio al mercato estivo e alle trattative tra i club. Nelle ultime giornate una delle società al centro delle voci di mercato sembra essere il Crotone di Giovanni Stroppa, squadra che dovrà ricercare alcuni profili di qualità ed esperienza, ma anche giovani talenti utili a ringiovanire la rosa e dare forze fresche nel prossimo campionato di massima serie.

Crotone, Petriccione per il centrocampo

Tra i talenti accostati ai colori rossoblu nelle ultime ore sembra emergere anche il profilo del centrocampista Jacopo Petriccione, classe 1995, calciatore in forza al Lecce di Fabio Liverani. Titolare e protagonista della promozione dei giallorossi nel precedente torneo cadetto, il calciatore nativo di Gorizia si è ritagliato il suo spazio anche in quest'annata difficile di Serie A, collezionando 21 presenze per lo più dal primo minuto. L'eventuale retrocessione in Serie B del Lecce potrebbe portare il calciatore a guardarsi attorno e accettare un eventuale offerta dalla massima serie. Tra i club interessati potrebbe esserci proprio il Crotone, alla ricerca di elementi validi nel reparto anche alla luce della partenza di Andrea Barberis verso Monza e quella possibile di Ahmad Benali al Parma.

Esposito idea per l'attacco rossoblu

Per il reparto offensivo uno dei profili che potrebbero interessare il Crotone per il prossimo torneo è quello di Senastiano Esposito, calciatore di proprietà dell'Inter ma chiuso nella rosa di Antonio Conte. Il talento nerazzurro, sul quale si è soffermata l'attenzione dell'Atalanta e del Torino, potrebbe rappresentare una scommessa per l'attacco del Crotone del prossimo campionato di Serie A.

L'operazione potrebbe essere condotta con la formula del prestito e rientrare nell'ottica della ricerca e valorizzazione di giovani talenti, mantenendo sempre un occhio al bilancio della società. Già in passato Inter e Crotone hanno condotto operazioni, alcune con successo altre con poca fortuna, ma i rapporti tra i due club sono sempre rimasti ottimi.

Crotone, ultima gara prima della conclusione

Prima di gettarsi a piene mani sul mercato, i rossoblu dovranno concludere la stagione con il match della trentottesima giornata che vedrà la squadra di Giovanni Stroppa fare visita, allo stadio Provinciale, al Trapani in lotta per non retrocedere e per l'aggancio al treno dei playout. La squadra calabrese, già promossa in Serie A, giocherà essenzialmente per incrementare il numero di punti in classifica e cercare di fare raggiungere la vittoria della classifica marcatori all'attaccante nigeriano Nwankwo Simy, attualmente in vetta alla graduatoria con 20 reti.