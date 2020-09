L'Inter è concentrata sul calciomercato ed è in attesa di chiudere gli obiettivi prefissati, questi però potrebbero passare anche attraverso alcune cessioni. Radja Nainggolan sembrava potesse essere uno di quei calciatori nerazzurri con cui il club aveva intenzione di fare cassa, ma ora sembrerebbe che il centrocampista ex Roma e Cagliari possa essere davvero utile alla causa nerazzurra. L'Inter, in ogni caso, se dovesse decidere di cedere il calciatore belga lo farebbe solo in maniera definitiva e non attraverso cessioni a titolo temporaneo. L'ultima stagione al Cagliari è stata molto positiva e c'è da scommettere che i dirigenti sardi faranno del tutto per riportarlo in rossoblu.

Radja Nainggolan e l'Inter

Sembra un Nainggolan davvero molto motivato e determinato quello che ha iniziato gli allenamenti con l'Inter dopo aver terminato il suo prestito al Cagliari. Durante un'intervista, il responsabile dell'area tecnica nerazzurra, Piero Ausilio, ha aperto alla permanenza a Milano del 'Ninja'. Radja Nainggolan potrebbe avere quindi una chance importante per dimostrare tutto il suo valore con la casacca nerazzurra e, in attesa di un suo colloquio con Antonio Conte, è da ritenere a tutti gli effetti come un nuovo acquisto interista. Il centrocampista belga sembrerebbe davvero convinto a giocarsi bene questa ultima opportunità concessagli dal club di Via della Liberazione. Nella mattinata di domani 7 settembre gran parte della rosa nerazzurra si rivedrà alla Pinetina e sarà in quell'occasione che Nainggolan potrà incrociare di nuovo il tecnico leccese.

Antonio Conte è da sempre un estimatore del centrocampista e la scelta di darlo in prestito al Cagliari nella scorsa stagione non è dipesa certamente da lui.

L'allenatore salentino sarebbe ben disposto ad accettare di nuovo in rosa il giocatore e di farlo sentire alla pari con il resto dei compagni, a patto che dimostri equilibrio e rispetti le regole comportamentali della squadra.

A fronte di un'offerta interessante, l'Inter potrebbe anche cedere il Ninja. Molto dipenderà dalla eventuale proposta ma anche dalla dalla convinzione e dalla determinazione che il calciatore dimostrerà nel corso degli allenamenti. In ogni caso, il club nerazzurro valuterebbe solamente una cessione a titolo definitivo e non sarebbe assolutamente interessata a formule che prevedano prestiti di qualsiasi tipo.

Radja Nainggolan è stato protagonista di una eccellente stagione con la maglia del Cagliari, nel campionato di Serie A, giocando 26 partite mettendo a segno sei reti, in Coppa Italia ha effettuato tre presenze senza riuscire a mettere a segno nessun gol.