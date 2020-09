Radja Nainggolan è atteso oggi 1 settembre alla Pinetina per sottoporsi ai test legati al Covid e, di fatto, iniziare la sua stagione in maglia nerazzurra. Il presidente Tommaso Giulini ha tentato una prima mossa per farlo rimanere a Cagliari ma la dirigenza nerazzurra l'ha nettamente respita al mittente. I sardi non vorrebbero acqusitare il calciatore, esclusivamente per l'ingente esborso economico che si troverebbero ad affrontare. Si parlerebbe, infatti, di 19 milioni di euro per quel che concerne il costo del cartellino e di 4,5 milioni a stagione per quanto riguarda l'ingaggio del calciatore.

Il Calciomercato è ancora molto lungo ma, per il momento, Antonio Conte ha deciso di tenere il centrocampista belga e regalargli una chance importante, cosa che non è avvenuta nella scorsa stagione quando il calciatore era stato da subito relegato ai margini del progetto.

Radja Nainggolan ritorna all'Inter

Radja Nainggolan ha sempre sostenuto che Cagliari è la sua casa, ma stavolta non sembra affatto semplice che il calciatore possa vestire di nuovo la casacca degli isolani. Il presidente Giulini aveva espresso la volontà di tenere il calciatore, si attendeva però un aiuto concreto di natura economica da parte dell'Inter. Il club interista avrebbe bisogno di fare cassa per regalare ad Antonio Conte gli innesti richiesti e la dirigenza, per far partire il Ninja, chiede una cifra di almeno 19 milioni di euro.

Considerando inoltre che lo stipendio del calciatore è di 4,5 milioni di euro annui, le possibilità che il Nainggolan torni a vestire la maglia del Cagliari sono praticamente nulle. Nella passata stagione l'Inter aveva contribuito al pagamento dell'ingaggio del centrocampista e i rossoblu avevano potuto prendere il giocatore in prestito, il mercato però è ancora lungo e il Cagliari spera che tutto possa ancora accadere.

Oggi 1 settembre, Radja Nainggolan sarà alla Pinetina al pari del neo acquisto Achraf Hakimi e degli altri rientranti Dalbert Henrique e Ionut Radu. Ivan Perisic gode ancora di qualche giorno di vacanza per aver effettuato la finale di Champions League e quindi concluso più tardi la stagione. Il centrocampista belga continuerà la preparazione e attenderà il gruppo al completo che si riunirà, per i primi allenamenti, il 7 settembre.

Antonio Conte, contrariamente a quanto avvenuto nella preparazione dello scorso campionato, considererà a tutti gli effetti Nainggolan un calciatore in forza all'Inter e gli permetterà di partire alla pari con il resto della squadra.