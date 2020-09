Il mercato oculato dell'Inter sta portando i nerazzurri a vagliare tutte le opportunità che si presentano. Il calciatore del Barcellona Junior Firpo potrebbe essere una di quelle. Il giocatore dominicano dei blaugrana non rientrerebbe nei piani del neo tecnico olandese Ronald Koeman. L'operazione potrebbe essere portata a termine, causa l'importante valutazione del calciatore, esclusivamente all'interno della trattativa che coinvolgerebbe Lautaro Martinez. Darmian del Parma resta per il momento in stand by. Ancora non ci sarebbe un accordo tra il Barcellona e Arturo Vidal per la risoluzione contrattuale del cileno.

Junior Firpo torna nella mente dei dirigenti nerazzurri

L'asse Barcellona-Milano rimane sempre molto movimentato. Junior Firpo non rientra nei piani tecnici di Ronald Koeman e potrebbe ingolosire i nerazzurri, da sempre estimatori del terzino sinistro nato in Repubblica Dominicana. Il costo del calciatore è molto elevato e potrebbe vestire la casacca interista solo nel caso che decollasse l'operazione Lautaro Martinez, in quel caso il Barcellona accetterebbe di impiegarlo come parziale contropartita. L'arrivo di Aleksandar Kolarov in quel ruolo, e la permanenza di Ashley Young, ha permesso ai nerazzurri di non accelerare nella affare Matteo Darmian, tenuto in attesa dai dirigenti interisti. L'Inter sta anche aspettando che il Barcellona liberi Arturo Vidal, per permettere al centrocampista cileno di vestire finalmente il nerazzurro.

La trattativa tra l'ex juventino e il Barcellona sembrerebbe essersi un po' arenata e il club milanese sta solamente attendendo la fumata bianca per poter finalmente mettere a disposizione del suo tecnico il calciatore cileno. L'accordo con l'agente del giocatore è ormai raggiunto da tempo, Arturo Vidal andrebbe a percepire sei milioni netti a stagione e firmerebbe un accordo biennale, bonus esclusi.

La società nerazzurra continua a lavorare per migliorare la rosa da mettere a disposizione del tecnico interista Antonio Conte, al momento l'Inter ha ufficializzato gli acquisti di Achref Hakimi e Aleksandar Kolarov, senza contare il riscatto di Stefano Sensi dal Sassuolo e l'importante prolungamento del contratto del suo capitano Samir Handanovic.

La problematica nerazzurra resta sempre quella relativa alle cessioni, senza di queste i dirigenti interisti non sono in grado di finanziare il mercato in entrata. Junior Firpo nella stagione appena conclusa è stato protagonista di 17 partite e un gol nella Liga, due presenze senza reti nella Copa del Rey e di quattro partite e nessuna rete in Champions League.