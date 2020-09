L'Inter sta cercando un'alternativa a Romelu Lukaku. Il mercato nerazzurro si basa sulle opportunità e sarà così anche per la ricerca della quarta punta da affiancare al belga, a Lautaro Martinez e ad Alexis Sanchez. Il nome giusto potrebbe essere quello di Roberto Inglese del Parma. Nella prossima stagione Antonio Conte vorrebbe avere in organico un altri centravanti che possa permettere a Lukaku di rifiatare quando ci saranno impegni ravvicinati. Per quanto riguarda il centrocampo, invece, si starebbero riducendo le possibilità di arrivare al centrocampista del Chelsea N'Golo Kanté.

L'Inter starebbe pensando a Roberto Inglese del Parma

Sono diversi i tasselli che la dirigenza nerazzurra sta cercando di mettere a disposizione di Conte per completare l'organico. Tra le priorità c'è l'acquisto di un vice-Lukaku. In questo momento la rosa interista è composta da altri tre giocatori offensivi oltre ai titolari, ma pare siano tutti in uscita: Ivan Perisic verrebbe ceduto per fare cassa, mentre Salcedo ed Esposito potrebbero essere girati in prestito per fare esperienza. Il mercato nerazzurro in entrata dipenderà anche dalle cessioni, dunque anche l'eventuale acquisizione di una quarta punta non passerà per spese folli: si punterà ad un elemento di esperienza il cui costo non vada a pesare sui bilanci societari.

Secondo Sportitalia l'Inter avrebbe chiesto informazioni al Parma su Roberto Inglese. I rapporti tra i due club sono buoni e non a caso sarebbe già in corso una trattativa per portare a Milano Matteo Darmian.

Inglese è reduce da una stagione difficile a causa dei numerosi infortuni che ne hanno condizionato le prestazioni, ma comunque pare che voglia cogliere l'occasione di vestire la casacca nerazzurra.

Il problema riguarderebbe il minutaggio, poiché per Conte sarebbe un attaccante di riserva, quindi rischierebbe di trovare poco spazio. Nella stagione calcistica appena conclusasi Roberto Inglese ha giocato 17 partite e ha segnato quattro gol in Serie A, mentre in Coppa Italia ha messo insieme due gettoni di presenza e nessuna rete.

Difficile arrivare a N'Golo Kanté

L'Inter sta cercando di migliorare il centrocampo. Sembra vicino l'arrivo di Arturo Vidal e probabilmente verrà data una nuova chance a Radja Nainggolan, ma il colpo che Conte sogna è il centrocampista della nazionale francese N'Golo Kanté. I nerazzurri avrebbero provato ad inserire Marcelo Brozovic e Christian Eriksen nella trattativa con il Chelsea, ma finora l'operazione non si sarebbe sbloccata. Gli inglesi farebbero partire il loro tesserato solo per una cifra cash compresa fra i 50-60 milioni di euro e non accetterebbero contropartite tecniche.