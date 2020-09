Il Calciomercato della Juventus si muove in uscita per sfoltire la rosa e abbassare il monte ingaggi. Alcuni giocatori non sembrano essere utili a Pirlo e il primo della lista è Sami Khedira, mai preso in considerazione ad oggi dal neo allenatore bianconero. Il tedesco pesa per oltre 6 milioni sul monte stipendi ed è per questo che si sta entrando nella fase decisiva per il suo addio.

Calciomercato Juventus, incontro in vista per Khedira

Tra oggi e domani il fratello e agente del giocatore dovrebbe raggiungere Torino per incontrare la Juventus e decidere come lasciarsi. La schiera dei centrocampisti bianconeri è folta, davanti a Khedira nelle gerarchie di Pirlo ci sono Mckennie, Arthur, Bentancur, Ramsey e Rabiot, troppi per pensare di ritagliarsi spazio come successo l’anno scorso.

In più c’è quel fisico che molto spesso ha tradito il mediano teutonico negli ultimi anni. Insomma la soluzione migliore è quella di dirsi addio e per farlo i bianconeri sono disposti a concedere una buonuscita al ragazzo che poi potrà essere libero di cercarsi una nuova casa calcistica.

La trattativa potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore anche se ci sarebbero da limare le cifre. I dirigenti juventini hanno offerto 2,5 milioni di buonuscita al giocatore, un buon modo per risparmiare su Khedira che da qui a fine stagione avrebbe diritto ai 6 milioni di stipendio come da contratto. Adesso bisognerà capire se il giocatore accetterà la cifra e dirà subito addio, oppure se si impunterà e tenterà comunque di restare a Torino fino a dopo il 5 ottobre.

De Sciglio sarebbe a metà tra la permanenza e il Barcellona

La data di fine mercato sarà importante anche per Mattia De Sciglio. Il laterale bianconero al momento non è sicuro di rimanere. Pirlo gli ha preferito il giovane Frabotta e ieri a Roma ha schierato a sinistra Cuadrado. Insomma l’ex Milan, nonostante l’assenza di Alex Sandro, di cui doveva essere il sostituto designato, non riesce a essere titolare.

Per questo le porte dell’addio non sarebbero chiuse e all’orizzonte spunta di nuovo il Barcellona. I blaugrana lo hanno corteggiato durante l’estate senza mai affondare il colpo, ma ora che hanno ceduto Semedo potrebbero tornare alla carica.

Se non arriveranno offerte dalla Spagna, De Sciglio potrebbe anche restare, perché se è vero che Pirlo non lo ha scelto nelle ultime due uscite, è altrettanto vero che la batteria di terzini è risicata.

Oltre ad Alex Sandro e Cuadrado, c’è solo il giovane Frabotta, specie ora che Danilo è stato spostato al centro della difesa. Insomma se Khedira è ogni giorno più lontano dalla Juventus, per De Sciglio bisognerà aspettare ancora un po’ prima di capire se resterà a Torino oppure se troverà spazio altrove.