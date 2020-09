Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, ha scritto su Twitter che il Lione starebbe pensando al centrocampista del Milan Lucas Paquetà. Il brasiliano potrebbe dunque lasciare la squadra rossonera ad un anno e mezzo circa dal suo arrivo, un periodo nel quale il talento sudamericano non è mai riuscito ad esprimersi al meglio delle sue potenzialità. Il club lombardo, per evitare di andare incontro ad una minusvalenza, vorrebbe non meno di 25 milioni di euro per cedere l'ex Flamengo.

Un'opzione presa in considerazione è legata a #Paqueta del #Milan anche se non sono state presentate ancora offerte ufficiali.

Nonostante le voci di mercato, Paquetà si è reso protagonista di una buona prestazione in amichevole contro il Novara, contribuendo con una doppietta alla rimonta della squadra di Pioli.

Longari ha spiegato che il Lione starebbe cercando un giocatore di qualità per rinforzare il suo centrocampo, e il brasiliano del Milan avrebbe le caratteristiche gradite alla società francese. Al momento però si tratterebbe soltanto di un'idea, poiché il Lione non avrebbe ancora presentato un'offerta al club milanese.

Calciomercato Milan: piace Folarin Balogun

Il Milan è tra le squadre che stanno seguendo il giovane talento dell'Arsenal Folarin Balogun. Il 19enne attaccante britannico potrebbe lasciare l'Arsenal quest'estate per trasferirsi in una squadra che sarebbe in grado di dargli maggiore spazio nell'arco della stagione.

Sul talento classe 2001 pare ci siano diversi club della Bundesliga, tra cui Stoccarda, Werder Brema ed Eintracht Francoforte.

Sul talento classe 2001 pare ci siano diversi club della Bundesliga, tra cui Stoccarda, Werder Brema ed Eintracht Francoforte.

In Inghilterra, invece, sulle sue tracce ci sarebbero Southampton e Brighton. La lista delle società interessate a Balogun pare sia piuttosto lunga, infatti in Olanda piace a Psv Eindhoven e Az Alkmaar, mentre in Italia oltre al Milan ci sarebbe la Roma.

Quest'anno l'attaccante 19enne ha segnato 10 gol in 15 presenze in Premier League 2 con la maglia dell'Arsenal U23.

Secondo Sky Sport, avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo del contratto dei Gunners perché vorrebbe maggiori garanzie per un approdo in prima squadra. La società britannica potrebbe chiedere 8 milioni di sterline (circa 9 milioni di euro) per lasciarlo andare, una cifra che però sembra piuttosto alta per un calciatore che non ha ancora debuttato in un campionato nazionale.

Calciomercato Milan: ci sarebbe l'opzione Nacho

Il Milan in questa sessione di mercato sta cercando di rinforzare i vari reparti del suo organico. Dopo aver sistemato il centrocampo con gli arrivi di Sandro Tonali e Brahim Diaz, si continua a lavorare per Tiémoué Bakayoko. Nel frattempo, i dirigenti rossoneri starebbero valutando nuovi profili per la difesa, e in lizza per approdare alla corte di Pioli ci sarebbero Nikola Milenkovic della Fiorentina e Wesley Fofana del Saint-Etienne.

Inoltre, il giornalista Luca Marchetti di Sky Sport ha rivelato che in questi giorni alcuni intermediari hanno contattato il Milan per proporre Nacho Fernandez del Real Madrid. In questa fase i vertici della società meneghina preferirebbero concentrarsi su altri calciatori, e per questo motivo non avrebbero chiuso la porta al difensore spagnolo, ma avrebbero rimandato ad un secondo momento qualsiasi eventuale approfondimento della questione.