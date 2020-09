La Juventus è al lavoro sul mercato per trovare un attaccante da affiancare a Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. In attesa di definire il futuro di Gonzalo Higuan (le parti potrebbero accordarsi per una rescissione consensuale del contratto) Paratici starebbe cercando di arrivare ad uno tra Suarez e Dzeko. L'uruguaiano in questo momento sarebbe in vantaggio, anche se dovrà riuscire a liberarsi a parametro zero dal Barcellona e ottenere il passaporto comunitario. La Juventus infatti ha già occupato i due slot riservati ai giocatori extracomunitari (concessi ad ogni stagione) con gli acquisti di Arthur Melo e McKennie.

Nel frattempo, la dirigenza bianconera sta sondando il mercato per migliorare anche il centrocampo. Secondo Tuttomercatoweb, i campioni d'Italia avrebbero messo nel mirino Tanguy Ndombele del Tottenham. Il giocatore non è in ottimi rapporti con il tecnico Mourinho, e per questo motivo il club britannico sarebbe disponibile ad un'eventuale cessione.

Bernardeschi o Douglas Costa potrebbero rientrare nell'operazione Ndombele

Ndombele potrebbe essere il centrocampista ideale per la nuova Juventus di Andrea Pirlo. Il tecnico di recente ha affermato che la sua squadra dovrà sapere imporre il proprio gioco ed essere capace di lottare e di riconquistare prontamente ogni pallone perso.

Il centrocampista del Tottenham - come McKennie - possiede queste caratteristiche, essendo capace di unire quantità alla qualità tecnica in mezzo al campo.

La Juventus per arrivare al classe 1996 potrebbe mettere sul piatto una contropartita gradita alla società britannica. Fra i nomi che circolano pare ci siano principalmente quelli di Federico Bernardeschi e Douglas Costa, e in seconda battuta Aaron Ramsey.

Il mercato della Juventus: si cerca un terzino destro

Centrocampo, attacco, ma anche difesa. La Juventus vorrebbe completare l'organico anche per il ruolo di terzino destro, nonostante al momento ne abbia in rosa già tre. Innanzitutto si cercherà di cedere De Sciglio, mentre Danilo dovrebbe rimanere per fungere all'occorrenza da jolly difensivo.

L'idea di Pirlo è quella di dare una maglia da titolare a Cuadrado sulla fascia destra, ma il colombiano in alcune partite potrebbe essere anche schierato come esterno offensivo. La società torinese starebbe seguendo Hector Bellerin dell'Arsenal e, in alternativa, ci sarebbe Dest dell'Ajax.