Sono giorni intensi sul fronte mercato in casa Inter. I nerazzurri stanno cercando di sfoltire la rosa a disposizione del proprio allenatore, Antonio Conte, visto che al momento sono oltre trenta i giocatori di movimento. In difesa, in particolar modo, potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione in queste ultime due settimane. Il primo vicino a partire sarebbe Diego Godin, con il centrale uruguaiano che sarebbe ad un passo dal Cagliari a parametro zero. Nelle ultime ore, poi, è spuntato l'interesse del Tottenham per Milan Skriniar, con i nerazzurri che lo lasceranno andare solo per una cifra tra i 55 e i 60 milioni di euro, in modo da avere il tesoretto a disposizione da reinvestire per rinforzare il reparto e trovare un sostituto all'altezza.

Il nome individuato come alternativa allo slovacco sarebbe quello di Nikola Milenkovic.

Milenkovic per il dopo Skriniar

L'Inter avrebbe individuato il potenziale sostituto di Milan Skriniar in caso di cessione al Tottenham. Si tratterebbe di Nikola Milenkovic, che piace molto anche al Milan. Il centrale serbo ha il contratto in scadenza a giugno 2022 con la Fiorentina e le trattative per il rinnovo stentano a decollare. Proprio per questo i viola non lo reputano del tutto incedibile visto che potrebbe essere l'ultima estate da cui ricavare una cifra congrua al suo valore dal suo cartellino, dato che il prossimo anno andrebbe in scadenza. Il giocatore piace molto ai nerazzurri essendo abituato a giocare in una difesa a tre, proprio nel ruolo di centro destra, che potenzialmente dovrebbe occupare Skriniar in caso di permanenza a Milano.

Il classe 1997, inoltre, ha dimostrato di essere prolifico anche sotto porta lo scorso anno. In 35 partite disputate in Serie A, infatti, ha messo a segno ben cinque reti, numeri importanti visto che lo scorso anno tra le fila nerazzurre tra i tre centrali solo Stefan De Vrij ha garantito un buon numero di segnature, con quattro gol messi a segno e tre assist.

La possibile trattativa con la Fiorentina

Come detto, la Fiorentina non ritiene Nikola Milenkovic incedibile ma non sembra disposta a concedere sconti, come testimoniato anche dalla trattativa con l'altro club interessato, il Milan. Il centrale serbo ha una valutazione tra i 30 e i 35 milioni di euro, che l'Inter non avrebbe problemi ad investire in caso di cessione di Milan Skriniar al Tottenham.

I nerazzurri, però, potrebbero provare a mettere sul piatto anche il cartellino di uno tra Matìas Vecino e Roberto Gagliardini, valutati tra i 12 e i 15 milioni di euro e ai margini del progetto di Antonio Conte, soprattutto dopo l'arrivo di Arturo Vidal dal Barcellona, ufficializzato ieri.