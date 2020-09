Il mercato della Juventus potrebbe ancora riservare qualche sorpresa. Infatti, il club bianconero potrebbe farsi avanti per due esterni, ovvero Federico Chiesa ed Emerson Palmieri. Ma la Juventus si potrà muovere solo se farà qualche cessione. I nomi in uscita sarebbero quelli di Douglas Costa e Mattia De Sciglio. Se entrambi dovessero partire allora Fabio Paratici potrebbe farsi avanti con Fiorentina e Chelsea per Chiesa ed Emerson Palmieri. La Juventus cercherebbe di arrivare a questi due giocatori con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

La Juventus vorrebbe cedere Douglas Costa e De Sciglio

La Juventus, in questo mercato, sta cercando di cedere i giocatori che non rientrerebbero più nei piani di Andrea Pirlo. Uno dei giocatori in uscita sarebbe Mattia De Sciglio. Il numero 2 juventino, nonostante l'assenza di Alex Sandro, contro la Sampdoria è partito dalla panchina e il tecnico bresciano gli ha preferito il giovane Frabotta. Negli ultimi giorni di mercato, per De Sciglio si potrebbe riaprire la pista Barcellona. Infatti, se il club catalano dovesse cedere Semedo a quel punto potrebbe farsi avanti con il club bianconero proprio per avere il terzino ex Milan. Un altro giocatore che rischia la cessione è Douglas Costa. Il brasiliano, in questi anni, è stato frenato dagli infortuni e adesso la sua avventura alla Juventus sarebbe ai titoli di coda.

Contro la Sampdoria, Douglas Costa è partito dalla panchina ed è entrato solo nel finale di gara. Il brasiliano, nel match contro i blucerchiati, non si è messo in mostra e ha anche sbagliato qualche passaggio di troppo. Per questo motivo, non ci sarebbe da stupirsi se nei prossimi giorni dovesse lasciare Torino.

Su di lui ci sarebbe il Wolverhampton, ma al momento Douglas Costa non sarebbe così convinto di approdare ai Wolves. Se il brasiliano dovesse partire, la Juventus avrebbe già individuato il suo sostituto e si tratterebbe di Chiesa. La Fiorentina per lasciarlo partire vorrebbe 50/60 milioni, ma sarebbe pronta ad accettare un prestito con obbligo di riscatto.

In caso di partenza di De Sciglio, invece, la Juventus virerebbe su Emerson Palmieri. Il Chelsea deve sfoltire la rosa e per questo potrebbe cedere il suo esterno in prestito con diritto di riscatto. Dunque, se Fabio Paratici riuscisse a mettere a segno le cessioni di Douglas Costa e Mattia De Sciglio a quel punto potrebbe fare qualche altro regalo ad Andrea Pirlo.

Anche Khedira è in uscita dalla Juventus

Un altro giocatore che non rientrerebbe più nei piani della Juventus sarebbe Sami Khedira. Il club bianconero avrebbe proposto al tedesco la risoluzione del contratto, ma al momento il giocatore avrebbe rifiutato. Su Khedira ci sarebbe l'interesse del Paris Saint Germain e del Manchester United.

Ma entrambi i club sarebbero disposti a prenderlo a costo zero.