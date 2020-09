Uno degli obiettivi di mercato dell'Inter sarebbe N'Golo Kanté. Sin dal vertice di Villa Bellini tra il tecnico nerazzurro Antonio Conte e i vertici della dirigenza sarebbe stato questo il nome indicato dall'allenatore allo scopo di ottenere un ulteriore incremento della qualità della rosa. Il giocatore, infatti, porterebbe con sé grande tecnica ed esperienza internazionale, oltre ad un ricco palmarès reso ancor più prestigioso dalla vittoria del mondiale con la nazionale francese nell'estate del 2018. Operazione che, comunque, diventerebbe possibile solo dopo aver sfoltito l'organico che attualmente conta più di trenta elementi.

L'ok di Zhang

Il presidente dell'Inter, Steven Zhang, è stato protagonista in questi ultimi due mesi. Il figlio di Jindong Zhang, proprietario di Suning, è tornato in Italia a fine agosto e in primis ha risanato la frattura tra Conte e i dirigenti, per poi dettare la linea sul fronte mercato. Il club, infatti, deve provare a sfoltire la rosa e ormai manca appena una settimana alla chiusura del mercato. Qualora Ausilio e Marotta dovessero riuscire a piazzare i cosiddetti esuberi, il presidente, secondo il quotidiano Il Giornale, sarebbe pronto a dare l'ok all'assalto al centrocampista francese del Chelsea N'Golo Kanté. Sarebbe lui infatti l'obiettivo primario di Conte per avere una rosa competitiva per provare ad interrompere il dominio della Juventus che in Italia dura ormai da nove anni.

Conte ha voluto il classe 1991 al Chelsea già nell'estate del 2016, quando fu acquistato dal Leicester per oltre 40 milioni di euro. Entrambi hanno vinto con i Blues una Premier League e una Fa Cup, oltre al succitato mondiale conquistato dal giocatore nel 2018 da titolare al fianco di Paul Pogba in mezzo al campo.

La probabile trattativa

Non sarà semplice convincere il Chelsea a privarsi di N'Golo Kanté. Il centrocampista francese è stato uno dei pilastri in queste prime partite che ha disputato da titolare in Premier League, ma nonostante ciò la società non avrebbe chiuso le porte ad una sua cessione. La richiesta partirebbe da 50 milioni di euro per il cartellino.

Una cifra importante che l'Inter potrebbe incassare dalla vendita di un big. La trattativa per Skriniar al Tottenham sembra essere in una fase di stallo e per questo motivo non c'è da escludere un addio di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato, infatti, non è incedibile per i nerazzurri e l'interesse del Bayern Monaco non è un segreto.

I bavaresi sarebbero alla ricerca di un nuovo rinforzo per la mediana dopo la partenza di Thiago Alcantara. Ci sarebbero poi anche le piste che porterebbero al Monaco e al Paris Saint-Germain. L'entourage del giocatore nerazzurro non si sarebbe opposto ad un'eventuale cessione e il club milanese per una proposta tra i 40 e i 50 milioni di euro potrebbe dare il via libera alla sua partenza.

L'Inter in questo caso realizzerebbe una corposa plusvalenza (Brozovic è registrato quasi a costo zero a bilancio) e allo stesso tempo potrebbe avere a disposizione il tesoretto necessario per provare a regalare Kanté al proprio allenatore.