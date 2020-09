L'Inter potrebbe diversi cambiamenti in difesa in quest'ultima settimana di calciomercato. La settimana scorsa è stato ceduto a titolo gratuito Diego Godin al Cagliari, mentre nei prossimi giorni potrebbe essere il turno di Andrea Ranocchia, sempre più vicino al Genoa. Inoltre, c'è da valutare la posizione di Milan Skriniar, su cui c'è il forte interesse del Tottenham.

Per questo motivo i nerazzurri si starebbero guardando intorno e - dopo che erano circolate indiscrezioni riguardanti Chris Smalling e Nikola Milenkovic - l'ultimo nome finito sul taccuino di Ausilio e Marotta sarebbe quello di Nikola Maksimovic, che al Napoli è la prima alternativa a Manolas e Koulibaly dopo un ottimo finale di stagione qualche mese fa.

L'Inter pensa a Maksimovic

Uno dei nomi finiti nel mirino dell'Inter in questi ultimi giorni per rinforzare la difesa sarebbe quello di Nikola Maksimovic. Il centrale serbo è tornato a giocare sui livelli che avevano portato il Napoli a fare un investimento pesante qualche anno fa, acquistandolo dal Torino per oltre 20 milioni di euro. Negli ultimi mesi, nella scorsa stagione, Gattuso ha puntato molto su di lui anche a causa dei diversi problemi fisici accusati da Koulibaly e Manolas. La sua permanenza in azzurro, però, sarebbe in discussione a causa di un contratto in scadenza a giugno 2021. Senza il rinnovo, infatti, il club di Aurelio De Laurentiis potrebbe decidere di cederlo per non perderlo a parametro zero.

L'Inter lo vorrebbe per completare il reparto arretrato dopo la partenza di Diego Godin e quella probabile di Andrea Ranocchia, in attesa di conoscere il futuro di Milan Skriniar. Stando a quanto riportato dal noto esperto di mercato, Alfredo Pedullà, per i nerazzurri potrebbe essere un'opportunità di mercato last minute.

Il classe 1991 ha giocato in una difesa a tre a Torino, dove si è affermato nel grande calcio e per questo potrebbe adattarsi nell'immediato con il modo di giocare di Antonio Conte.

La possibile richiesta del Napoli

Vista la situazione contrattuale di Nikola Maksimovic, che ha il contratto in scadenza a giugno 2021, difficilmente il Napoli potrà chiedere una cifra alta per il suo cartellino, anche alla luce della crisi economica che ha colpito il mondo del calcio negli ultimi mesi.

Per questo motivo gli azzurri potrebbero intavolare con l'Inter uno scambio con Matìas Vecino, dato l'interesse mostrato nei confronti del centrocampista uruguaiano negli ultimi giorni. La valutazione dei due cartellini si aggira tra i 12 e i 15 milioni di euro e per questo motivo uno scambio alla pari permetterebbe a entrambi i club di realizzare una plusvalenza e completare le rispettive rose andando a coprire le carenze attualmente presenti.