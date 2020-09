Paulo Dybala sta lavorando nel centro sportivo della Juventus per recuperare dall'infortunio occorso lo scorso 7 agosto. Ma il numero 10 juventino sta cercando anche di capire come evolverà la situazione sul suo rinnovo di contratto. Infatti, secondo Sportmediaset, l'entourage di Dybala non sarebbe ancora stato chiamato dal club campione d'Italia per parlare del prolungamento di contratto. L'argentino, comunque, sarebbe incedibile per la Juventus, ma chissà che un'eventuale partenza di Messi dal Barcellona non possa cambiare il suo futuro. Infatti, qualora la pulce dovesse lasciare la Catalogna a quel punto il club blaugrana dovrebbe cercare un suo sostituto e dunque potrebbe bussare alla porta della Juventus per Dybala.

Dybala punto fermo della Juventus di Pirlo

Andrea Pirlo spera presto di poter lavorare con Paulo Dybala. Per il momento il tecnico bresciano ha visto il suo numero 10 solo nei corridoi della Continassa visto che è ancora al lavoro per recuperare dal problema accusato in Champions League. Andrea Pirlo, nella sua conferenza stampa di presentazione, ha sottolineato che punta molto su Paulo Dybala. Ma le voci di mercato intorno all'argentino continuano a circolare soprattutto perché a Barcellona c'è da risolvere la situazione legata a Messi. Perciò, la Juventus dovrebbe continuare a puntare su Dybala, ma non è da escludere un assalto del club blaugrana alla Joya. Ovviamente, i bianconeri non si priverebbero di Dybala a basso costo e vorrebbero una cifra molto elevata.

Ovviamente, questa eventuale cifra farebbe registrare una bella plusvalenza ai bianconeri e sarebbe del cash fresco da investire sul mercato.

La Juventus continua la preparazione alla Continassa

La Juventus, questa mattina 2 settembre, si è ritrovata alla Continassa per proseguire gli allenamenti agli ordini di Andrea Pirlo.

Ovviamente, i bianconeri non avevano a disposizione gli otto nazionali. I calciatori al seguito delle selezioni erano nove, ma Federico Bernardeschi, stamani, ha lasciato Coverciano per tornare a Torino a causa di un risentimento muscolare. Il numero 33 juventino adesso verrà valutato dallo staff bianconero per capire se recupererà per l'inizio del campionato.

Per la gara contro la Sampdoria, Andrea Pirlo conta di recuperare anche Paulo Dybala che nei giorni scorsi ha svolto un lavoro personalizzato. Dunque, lo staff medico della Juventus sarà al lavoro per riconsegnare al tecnico bresciano sia il numero 10 juventino che Bernardeschi per il weekend del 19/20 settembre. La Juventus proseguirà la preparazione anche nella giornata di domani 3 settembre quando sarà in programma un allenamento mattutino.