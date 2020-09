Cristiano Ronaldo è uno dei giocatori che cura maggiormente il suo stato di forma e vuole essere sempre in perfette condizioni. L'attaccante della Juventus è un perfezionista e scandisce le sue giornate con programmi di lavoro ben precisi. Ronaldo è molto attento anche all'alimentazione. Infatti, per uno sportivo, i pasti sono fondamentali per rendere al meglio. Per questo motivo, stando a quanto afferma il giornale sportivo spagnolo Marca, CR7 avrebbe deciso di affidare la sua alimentazione allo chef Giorgio Barone. Adesso lo chef italiano farebbe parte a tutti gli effetti dell'entourage di Cristiano Ronaldo.

Barone, in passato, avrebbe già avuto a che fare con alcuni calciatori come per esempio Alberto Aquilani, Massimo Ambrosini e Kevin Prince Boateng.

Ronaldo si prepara in vista della prima giornata di campionato

Cristiano Ronaldo è sempre molto attento alla cura del suo corpo e per questo motivo ha scelto di affidare la sua alimentazione a Giorgio Barone. Lo chef sardo è apprezzato per le sue grandi doti culinarie, ma anche per la sua discrezione. Barone, in questi mesi, avrebbe accompagnato il calciatore della Juventus e la sua famiglia anche durante le vacanze. Inoltre, lo chef sarebbe stato avvistato a Torino proprio a casa di Ronaldo. Dunque, l'alimentazione di CR7 sarebbe sapientemente curata da un professionista che ha avuto già a che fare con diversi sportivi.

In questi giorni però Ronaldo non sta pensando solo a ciò che deve mangiare per restare in forma, ma si sta concentrando anche in vista dell'inizio del campionato. Infatti CR7, da alcuni giorni, è tornato alla Continassa per allenarsi in vista della gara contro la Sampdoria. La Juventus, per arrivare al meglio a questa sfida, nella mattinata di domenica 13 settembre svolgerà un test amichevole contro il Novara.

Ronaldo guiderà l'attacco della Juventus

In questi giorni Andrea Pirlo sta lavorando intensamente per preparare la sua Juventus in vista della prima giornata di campionato. Per la gara contro la Sampdoria però il tecnico bresciano ha alcune assenze soprattutto nel reparto avanzato. Infatti in attacco mancheranno Paulo Dybala e Federico Bernardeschi.

Le assenze di questi due giocatori costringeranno Pirlo a trovare una nuova soluzione offensiva. Inoltre la Juventus ha trovato un accordo con Gonzalo Higuain per la rescissione del contratto perciò, ad oggi, il tecnico non ha nemmeno un centravanti di ruolo. Dunque contro la Sampdoria l'attacco dei campioni d'Italia sarà guidato da Cristiano Ronaldo. Probabilmente insieme a lui ci sarà Dejan Kulusevski. In ogni caso qualcosa in più sulla probabile formazione della Juventus si capirà domenica 13 settembre nel corso del test contro il Novara.