La Juventus potrebbe essere una delle protagoniste degli ultimi giorni del Calciomercato estivo. Oltre all'interesse per il fiorentino Federico Chiesa, nelle prossime ore i bianconeri cercare di ingaggiare altri due nazionali italiani. Si tratta del terzino sinistro del Chelsea Emerson Palmieri e della punta dell'Everton Moise Kean.

Il laterale classe 1994 non sembra essere considerato una prima scelta da Frank Lampard, che potrebbe avallare la sua cessione in prestito con riscatto a 30 milioni di euro.

Più o meno sulla stessa cifra potrebbe delinearsi il passaggio di Moise Kean dall'Everton alla Juventus.

La punta italiana si è trasferita la scorsa stagione in Premier League per circa 27,5 milioni di euro. Pare probabile che la società di Liverpool possa lasciar partire Kean in prestito con diritto di riscatto a 25 milioni, così da garantirsi una plusvalenza finanziaria.

La Juventus per entrambe le trattative non vorrebbe però inserire l'obbligo di acquisto per non vincolarsi con le società proprietarie dei cartellini dei giocatori.

Possibile il doppio colpo dalla Premier League Kean-Emerson Palmieri

Secondo La Stampa, la Juventus potrebbe chiudere un tris di acquisti nei prossimi giorni. Oltre a Federico Chiesa, potrebbero arrivare Emerson Palmieri e Moise Kean. Gli arrivi del giocatore della Fiorentina e di quello del Chelsea però sembrano però passare dalle cessioni di Douglas Costa e Mattia De Sciglio.

Il rischio per la Juventus è trovarsi infatti una rosa extra-large con un monte ingaggi ulteriormente incrementato rispetto alla scorsa stagione.

Diverso è invece il discorso per Moise Kean, un acquisto che sarebbe considerato necessario da Pirlo in quanto vuole una quarta punta come alternativa del tridente titolare Cristiano Ronaldo-Morata-Dybala.

Il resto del mercato della Juventus

Come detto, gli acquisti di Emerson Palmieri e Federico Chiesa sembrano dipendere dalle cessioni. Intanto il direttore sportivo Fabio Paratici prosegue il proprio lavoro per provare a giungere alla rescissione consensuale del contratto di Sami Khedira. Inoltre ci sarebbe la volontà di piazzare sul mercato Daniele Rugani (piace al Valencia) e Mattia De Sciglio, che invece interessa al Paris Saint Germain.

Difficoltà invece per la partenza di Douglas Costa, il brasiliano ha mercato ma avrebbe rifiutato la proposta del Wolverhampton. La Juventus spera adesso ora di poterlo cedere a una fra Manchester United, Paris Saint Germain o Borussia Dortmund, società che non hanno nascosto l'interesse per il centrocampista offensivo. La partenza di Douglas Costa garantirebbe cash importante (circa 30-40 milioni di euro) utili per provare ad arrivare a Federico Chiesa. L'offerta alla Fiorentina per il nazionale italiano potrebbe essere 20 milioni per il prestito più obbligo di riscatto a 40 milioni di euro.