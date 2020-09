La Juventus sarebbe sempre al lavoro per regalare un nuovo attaccante ad Andrea Pirlo. I due nomi accostati con maggiore forza ai bianconeri sarebbero quelli di Edin Dzeko e Luis Suarez. La situazione legata al bosniaco presto potrebbe anche sbloccarsi. Infatti, la Roma, secondo Sky Sport avrebbe raggiunto un accordo con il Napoli per Milik sulla base di un prestito a 3 milioni, con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni. Inoltre, i giallorossi potrebbero versare anche 7 milioni di bonus. Adesso Roma e Napoli starebbero trattando solo sulla percentuale della futura rivendita di Milik. Al momento, però, non sarebbe ancora arrivato il sì del bomber polacco.

Se Milik dirà sì alla Roma a quel punto Dzeko potrebbe essere libero di approdare alla Juventus. Ma bianconeri e giallorossi potrebbero parlare anche di Mattia De Sciglio. Il terzino interesserebbe alla Roma e la Juventus dalla sua cessione potrebbe guadagnare circa 10 milioni.

Juventus e Roma, nei prossimi giorni, potrebbero ritrovarsi per discutere di Edin Dzeko, ma le due società potrebbero discutere di altri giocatori. Infatti, se i giallorossi otterranno l'ok di Milik a quel punto il bomber bosniaco potrebbe essere libero di trasferirsi a Torino. Ma le due società potrebbero ritrovarsi a parlare anche di Mattia De Sciglio. Il terzino bianconero piacerebbe ai giallorossi che sarebbero pronti a presentare un'offerta ai Campioni d'Italia.

La Roma potrebbe prendere De Sciglio per circa una decina di milioni. Questa cifra consentirebbe alla Juventus di fare una plusvalenza tra i 5 e i 6 milioni. Inoltre, Paratici risparmierebbe una buona cifra anche dall'ingaggio di De Sciglio. La Juventus non avrebbe nemmeno problemi per sostituirlo visto che in rosa c'è già Luca Pellegrini.

La questione Suarez

La Juventus, oltre alla pista Dzeko, sta portando avanti la questione legata a Luis Suarez. Il Pistolero in settimana dovrebbe sostenere l'esame di italiano. Questo gli servirà per capire quali sono le tempistiche per ottenere il passaporto italiano. Dunque, la Juventus starebbe aspettando di capire chi fra Suarez e Dzeko si libererà prima.

Inoltre, i bianconeri sarebbero anche sulle tracce di un attaccante di riserva. Il nome in cima alla lista sembra essere quello di Moise Kean. La Juventus avrebbe chiesto l'attaccante classe 2000 in prestito, anche se l'Everton non aprirebbe a questa soluzione. Infatti, il club inglese ha preso Kean lo scorso anno proprio dai bianconeri e per questo motivo non vorrebbe prestarlo. Adesso resta anche da capire come evolverà questa situazione.