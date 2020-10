Rio Ave-Milan, oggi, giovedì 1 ottobre, con orario d’inizio fissato alle 21 sarà visibile in diretta streaming esclusiva su Dazn. Valida per i play-off di Europa League la partita si giocherà in gara secca all’Estádio dos Arcos (a porte chiuse), in quel di Vila do Conde (distretto di Porto). In palio un posto nella fase a gironi della competizione, dunque una gara importante per la stagione rossonera.

Il Milan di Pioli arriva da una lunga serie di ottime prestazioni e risultati positivi, comprese le vittorie contro lo Shamrock Rovers a Dublino (0-2) e il Bodo/Glimt a San Siro (3-2) nei due turni preliminari.

Mentre in campionato per Donnarumma e compagni sono finora arrivate due vittorie con identico risultato (2-0) in altrettanti match (contro Bologna in casa e Crotone fuori). Tuttavia le squadre portoghesi non vanno mai sottovalutate, incluso il Rio Ave di Mário Silva che interpreta un calcio ostico ma anche tecnico come nella migliore tradizione lusitana.

Dove vedere Rio Ave-Milan

La partita Rio Ave-Milan sarà visibile soltanto in diretta streaming su Dazn. Potrà pertanto essere seguita esclusivamente dagli abbonati alla piattaforma. Il commento del match sarà affidato a Stefano Borghi in collaborazione con Massimo Donati. Ricordiamo che attraverso l'offerta dedicata Sky-Dazn, coloro che hanno aderito potranno guardare Rio Ave-Milan anche in diretta tv sul canale satellitare Dazn 1.

Nessun precedente tra le due squadre, ma il Milan che ha vinto sette Coppe Campioni vanta una tradizione molto favorevole contro le formazioni portoghesi, con 12 vittorie e 6 pareggi in 22 precedenti ufficiali. Dunque sole 4 sconfitte.

Stella dei lusitani il brasiliano ex Chievo Piazon

I biancoverdi lusitani nel precedente turno preliminare di Europa League hanno eliminato un po’ a sorpresa il più quotato Besiktas, vincendo in Turchia ai rigori dopo aver raggiunto l’1-1 sul finire dei 90’ regolamentari.

Nel più agevole primo turno, invece, era arrivata una facile vittoria contro i modesti bosniaci del Banja Luka (0-2).

Mentre nel campionato di casa fin qui solo pareggi per il Rio Ave: 1-1 col Tondela in trasferta e 0-0 interno col Guimaraes quattro giorni fa. Stella della squadra portoghese il brasiliano Lucas Piazon, di proprietà del Chelsea ma fugacemente visto anche al Chievo nella stagione 2018/19.

Le probabili formazioni

Nel Rio Ave saranno assenti per infortunio il difensore Junio e la punta Ronan, mentre il trequartista Carlos Mané è in dubbio. Sempre alle prese con qualche infortunio di troppo, Milan senza Ibrahimovic, Romagnoli, Musacchio, Conti, Duarte e quasi sicuramente Rebic.

Tonali dovrebbe invece riaccomodarsi in panchina per lasciare spazio in mediana a Bennacer; ballottaggio Diaz-Saelemaekers sulla trequarti, mentre nel ruolo di vice Ibra, anche se Leao reclama una maglia dovrebbe essere di nuovo confermato Colombo. Di seguito le probabili formazioni:

Rio Ave (4-2-3-1): Kieszek; Pinto, Santos, Borevkovic, Amaral; Jambor Tarantini; André Pereira, Geraldes, Piazon; Moreira. All.

Mario Silva.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Diaz; Colombo. All. Pioli.