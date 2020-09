La Juventus in queste ultime settimane di mercato potrebbe decidere di fare un ultimo colpo in entrata. Infatti, Fabio Paratici avrebbe nuovamente messo nel mirino Federico Chiesa. Il Chief Football Officer juventino avrebbe già un piano per arrivare all'esterno classe 97. La strategia della Juventus per acquistare Chiesa sarebbe chiara vendere e poi comprare. I due nomi che potrebbero lasciare spazio all'esterno della Fiorentina sarebbero quelli di Sami Khedira e Douglas Costa. Stando a quanto afferma Sky Sport, il tedesco potrebbe salutare la Juventus già nella giornata di lunedì 28 settembre.

La Juventus penserebbe a Chiesa

La Juventus starebbe pensando di arrivare a Federico Chiesa. Per cercare di dare l'assalto all'esterno classe 97, Fabio Paratici dovrà fare alcune cessioni. In uscita dalla Juventus ci sarebbero sami Khedira e Douglas Costa. Quest'ultimo avrebbe delle richieste dalla Germania e dall'Inghilterra. Qualora questi due giocatori dovessero partire la Juventus potrebbe farsi avanti con la Fiorentina per Chiesa. Il club viola accetterebbe anche la formula di un prestito oneroso a 10/15 milioni con diritto di riscatto. Dunque, la Fiorentina vorrebbe monetizzare da Chiesa e non accetterebbe contropartite tecniche. Dunque, adesso non resta che attendere di capire come evolverà la situazione.

Intanto la Juventus prepara la gara contro la Roma

Andrea Pirlo, in questi giorni, è in attesa di sapere se avrà buone notizie sul fronte mercato. Nel frattempo, però, il tecnico bresciano lavora alla Continassa per preparare la gara contro la Roma. Per il match di domenica 27 settembre, la Juventus avrà a disposizione sia Alvaro Morata che Paulo Dybala.

Quest'ultimo è reduce dall'infortunio muscolare accusato lo scorso 7 agosto perciò dovrebbe partire dalla panchina. Anche Alvaro Morata non dovrebbe essere in campo dal primo minuto visto che è arrivato solo qualche giorno fa. In ogni caso, il bomber spagnolo lavora già da diversi giorni con i compagni.

In più Morata conosce la maggior parte dei suoi compagni di reparto dunque per lui i tempi di inserimento saranno più brevi. Il numero 9 juventino, contro la Roma, dovrebbe entrare a gara in corso. Per il resto Andrea Pirlo ha ancora qualche piccolo dubbio di formazione in vista del match di domenica. In modo particolare, l'allenatore della Juventus dovrà decidere chi farà giocare sulla corsia di sinistra. Al momento i candidati sono Frabotta e De Sciglio. Andrea Pirlo scioglierà i suoi dubbi di formazione nella rifinitura di domani 26 settembre. Sabato 26 settembre, la Juventus sarà alla Continassa per allenarsi e al termine della seduta la squadra partirà per Roma. Prima della partenza per la Capitale, però, ci sarà la conferenza stampa di Andrea Pirlo che si terrà alle ore 13.