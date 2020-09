La stagione sportiva 2020/2021 del Milan e di tutte le squadre professionistiche italiane inizia alle ore 20 con il fischio dell'arbitro ungherese Farkas. Lo Shamrock Rovers ospita il Milan nel secondo turno preliminare di Europa League. Chi vince passa direttamente ai gironi. Il Milan ha più di 15 milioni di motivi per voler centrare il risultato, a tanto ammonta in euro vincere lo scontro odierno. La partita non sarà assolutamente facile per i ragazzi di Pioli, sia per le numerose assenze che per la condizione fisica. Gli irlandesi hanno già giocato 11 partite di campionato e guidano la classifica con 9 vittorie e 2 pareggi.

A riequilibrare le emozioni ci sarà un Tallaght a porte chiuse, arma a sfavore dei padroni di casa. In comune le due società hanno una caratteristica singolare: entrambe sono state fondate nel 1899.

Milan le scelte di Pioli per battere lo Shamrock Rovers

I ragazzi di Pioli si affidano ad Ibrahimovic che sembra aver superato i problemi fisici che l'hanno tenuto fuori nell'amichevole con il Brescia. A seguito della squalifica di Rebic giocherà a sinistra nella trequarti offensiva il belga Saelemaekers. Per il colpo di mercato Sandro Tonali ci sarà posto in panchina come per il jolly trequartista Brahim Diaz. Da segnalare la mancata convocazione di Paquetà per il Milan. Il brasiliano è prossimo a lasciare i rossoneri, la trattativa aperta è con i francesi del Lione.

In difesa c'è da segnalare l'assenza di Romagnoli, oltre a quella di Musacchio. La coppia difensiva sarà ancora formata da Gabbia e Kjaer con il solo Leo Duarte in panchina.

🗣️ "We are excited and ready"

🗣️ "Siamo emozionati e carichi"



Coach Pioli's thoughts ahead of our #UEL fixture in Dublin 🔴⚫



Le parole del Mister alla vigilia di #RoversMilan 🔴⚫#SempreMilan pic.twitter.com/stmHaVIm58 — AC Milan (@acmilan) September 16, 2020

Le probabili scelte degli 11 iniziali:

Shamrock Rovers (3-4-3): Mannus; O’Brien, Lopes, Grace; Finn, McEneef, O’Neill, Lafferty; Burke, Greene, Byrne.

Allenatore: S. Bradley

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic. Allenatore: S.

Pioli

🚨 It’s finally here! Our first squad list of the season: #RoversMilan 📋



🚨 Ecco i convocati per la nostra prima gara ufficiale della stagione 📋#SempreMilan #UEL pic.twitter.com/hhC67yUIwc — AC Milan (@acmilan) September 16, 2020

La lista dei convocati di Pioli per il Milan: Ibrahimovic ce la fa

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

Difensori: Calabria, Duarte, Gabbia, Hernández, Kjær, Laxalt.

Centrocampisti: Bennacer, Çalhanoğlu, Díaz, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Castillejo, Colombo, Ibrahimović, Maldini.

I pronostici dello spareggio di Europa League: a senso unico

La vittoria dei padroni di casa viene pagata pesantemente dai bookmakers italiani che quotano un 1 intorno al 16.

Ben più bassa la quota riservata alla vittoria per il Milan che resta sotto i 2,05. Il pareggio viene pagato 6,80 in media. Gli Irlandesi hanno vinto 17 campionati nazionali. Le squadre italiane non hanno mai perso contro un avversario irlandese. Si prevede una partita con molti gol, dato che l'over 2,5 viene pagato solamente 1,55 mentre l'over 3,5 è quotato 2,35. La quotazione più bassa come primo marcatore spetta a Zlatan Ibrahimovic a 3. In secondo posizione viene quotato a 3,5 il gol del giovane Lorenzo Colombo. Per lo Shamrock Rovers il marcatore con la quota più bassa è Watts a 14.