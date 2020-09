La Juventus prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di rinforzi sia per il centrocampo che per il settore avanzato. La prima esigenza, però, rimarrebbe l'acquisto di una punta centrale, considerando che Gonzalo Higuain è vicinissimo alla rescissione consensuale con la società bianconera. Come dichiarato dal giornalista sportivo Ciro Venerato a Radio Kiss Kiss, la Juventus potrebbe accogliere a breve Edin Dzeko. La punta bosniaca arriverebbe solo se si concretizzasse lo scambio fra Roma e Napoli che porterebbe a Trigoria Arkadius Milik e in Campania Cengiz Under. Entrambe le società starebbero lavorando a questa trattativa, soprattutto perché il Napoli necessita di cedere la punta ex Ajax per non rischiare di perderla parametro zero la prossima stagione.

Secondo l'esperto di mercato, la società campana per Milik vorrebbe Under più 15 milioni di euro in cash o in contropartite. La Roma avrebbe risposto con Under, due giocatori giovani ed una piccola parte di cash. In settimana potrebbe esserci l'intesa definitiva.

Scambio Under-Milik potrebbe portare Dzeko alla Juventus

Secondo Venerato, lo scambio Under-Milik potrebbe portare all'arrivo alla Juventus di Edin Dzeko. La punta bosniaca avrebbe già un'intesa contrattuale con la società bianconera e aspetterebbe solo che la Roma trovi un suo sostituto. Nonostante si parli di Suarez alla Juventus, il bosniaco rimane uno dei profili apprezzati dal tecnico bianconero Andrea Pirlo. La scelta di Dzeko di non soffermarsi sul mercato nel post match di Italia-Bosnia di Nations League avrebbe lasciato intendere che il giocatore abbia l'intenzione di provare l'avventura in bianconero, per giocare con campioni come Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.

Il mercato della Juventus

Suarez, Dzeko o Morata. Sono questi i principali nomi accostati alla Juventus come possibili sostituti del partente Gonzalo Higuain. Nelle ultime ore si parla infatti anche di un possibile ritorno a Torino della punta spagnola attualmente all'Atletico Madrid. Morata tornerebbe di nuovo in Italia anche per motivi personali in quanto la moglie Alice Campello è italiana.

In ogni caso la trattativa fra Juventus e Atletico Madrid potrebbe essere complicata per l'alto costo del cartellino del nazionale spagnolo. Si parla di una valutazione di circa 60 milioni di euro, che potrebbe essere attutita dall'inserimento di contropartite tecniche. Non è escluso che si possa trovare anche una formula vantaggiosa per l'acquisto con un pagamento dilazionato in più anni.

Non solo una punta titolare, potrebbe arrivare anche un'alternativa al tridente titolare. Si parla di un altro possibile ritorno, quello di Moise Kean dall'Everton.