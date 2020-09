La dirigenza della Juventus starebbe lavorando continuamente per portare Luis Suarez in bianconero. La situazione non sarebbe totalmente in stallo, ma da qualche giorno si starebbe muovendo a piccoli passi. L'attaccante del Barcellona è fuori dal progetto del nuovo allenatore Koeman e attualmente si sta allenando per la maggior parte del tempo individualmente. Il giocatore avrebbe già trovato un accordo di massima con il club torinese da giorni.

La questione passaporto starebbe preoccupando il club bianconero

L'attaccante uruguaiano del Barcellona, scaricato dal club catalano, vorrebbe approdare in bianconero e avrebbe già trovato un accordo con la Juventus.

Si parla di un contratto biennale con opzione per il secondo a 10 milioni di euro a stagione. Parallelamente il club bianconero avrebbe trovato un accordo anche con il club catalano e per non rovinare i rapporti sarebbe pronta a riconoscere un indennizzo di 3 milioni di euro più 13 milioni di bonus in base ai risultati raggiunti dal club e dal giocatore. Al momento la situazione non è del tutto ferma, ma per avere una svolta importante e decisiva servirebbe sbloccare la situazione del passaporto italiano.

Suarez dovrebbe sostenere la prossima settimana l'esame di italiano necessario per ottenere il passaporto comunitario e quindi per approdare alla Juventus. Il passaporto però potrebbe metterci del tempo per arrivare e potrebbero quindi passare diversi giorni con il rischio di andare oltre la scadenza del Calciomercato, fissata al 5 ottobre.

Tuttavia, se dovessero esserci delle complicazione a livello burocratico, il calciatore potrebbe svincolarsi dal Barcellona in modo da firmare con il club bianconero anche dopo il termine del calciomercato. Suarez, a quel punto, dovrebbe trovare un nuovo accordo con i blaugrana e per accelerare l'operazione dovrebbe rinunciare alla ricca buonuscita richiesta.

Il Barcellona però vorrebbe evitare di lasciar andare il giocatore a parametro zero. Insomma, gli ostacoli da superare sono diversi, ma è chiara la volontà del giocatore.

Luis Suarez sui social ride per le 'fake news'

Suarez ha pubblicato una storia su Instagram in cui corre e mostra un sorriso smagliante per le "fake news", come soprannominate dallo stesso calciatore, che stanno circolando negli ultimi giorni.

Infatti sono circolate sul web alcune immagini e video sul giocatore, che criticavano la forma fisica dell'attaccante. Suarez quindi se la ride sui social network e attende che il suo futuro si sblocchi nel più breve tempo possibile.