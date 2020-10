Vigilia di campionato per il Crotone che nella giornata di sabato 3 ottobre affronterà al Mapei Stadium di Reggio Emilia il Sassuolo del tecnico Roberto De Zerbi. La formazione rossoblù, reduce da due sconfitte nelle prime due giornate, dovrà fare a meno del centrale difensivo Guillaume Gigliotti. Il calciatore, infortunato, potrebbe però non vestire più la casacca crotonese. Secondo le recenti indiscrezioni di mercato per lui si starebbe profilando un trasferimento a titolo definitivo in cadetteria.

Guillaume Gigliotti vicinissimo al Chievo

Dopo una prima parte di stagione da protagonista e un girone di ritorno da alternativa, il difensore Guillaume Gigliotti si è reso protagonista della rosa del Crotone che ha conquistato la seconda posizione in Serie B e la contestuale promozione in massima serie.

Per lui in questa stagione nessun minuto disputato con la possibilità di salutare la Calabria nelle ultime giornate di mercato. A interessarsi al calciatore sarebbero essenzialmente due formazioni, il Chievo e la Cremonese con il club gialloblu che sarebbe vicino a chiudere in positivo l'operazione di mercato. In caso di trasferimento il difensore saluterebbe definitivamente Crotone per affrontare una nuova avventura in cadetteria.

Un rinforzo per il Crotone: il centrocampista Jacopo Petriccione

Nelle ultime ore per rinforzare il centrocampo la società calabrese ha ufficializzato l'arrivo del centrocampista Jacopo Petriccione a titolo definitivo dal Lecce. Per il calciatore nativo di Gorizia si tratta di un ritorno in massima serie, categoria affrontata nel precedente torneo con la maglia dei pugliesi.

Per lui una nuova esperienza al sud Italia questa volta con i colori rossoblu dopo due stagioni vissute con il Lecce che hanno fruttato 64 presenze arricchite da 2 reti. Per Jacopo Petriccione anche una presenza in questa nuova annata sportiva, in cadetteria con i giallorossi in occasione del match contro il Pordenone.

Possibili cessioni

Non solo acquisti ma anche cessioni, il Crotone entro la chiusura del mercato potrebbe mandare a giocare qualche elemento che ad oggi non è riuscito a trovare abbastanza spazio nella rosa. A salutare la Calabria potrebbero essere i centrocampisti Jean Lambert Evan's e Tomislav Gomelt, anche l'esperto Nicolas Spolli chiuso in rosa potrebbe scendere di categoria e trasferirsi alla Sambenedettese.