Sono ore decisive per il passaggio di Konstantinos Laifis alla Sampdoria via Standard Liegi. In Belgio danno l'affare come concluso sulla base di un compenso di 5 milioni di euro che verrà sborsato dalla società di Ferrero: se qualcuno parla di visite mediche già fissate altri evidenziano che sul difensore cipriota non ci sarebbe solo il club blucerchiato ma anche altre squadre tedesche.

Venendo alle fonti 'nostrane' Tuttomercatoweb propende più per un passaggio del ragazzo alla Sampdoria.

Chi è Konstantinos Laifis

Si tratta di un difensore centrale dal fisico possente che sul gioco aereo fa valere i suoi 186 cm di altezza.

Si trova a suo agio sia da centrosinistro sia da centrodestro ma occasionalmente è stato impiegato anche nel ruolo di terzino sinistro. Si parla dunque di un difensore duttile e sempre pronto a mettersi a disposizione dell'allenatore. Dal punto di vista disciplinare dà qualche preoccupazione: delle 9 partite sin qui disputate, 6 in campionato e 3 per le qualificazioni di Europa League ha già collezionato quattro cartellini gialli. Claudio Ranieri, se avrà il piacere di allenarlo, dovrà certamente lavorare su questo aspetto vista anche la severità dei nostri arbitri.

Cresciuto nel Paralimni ha fatto una breve esperienza in Inghilterra quando nel 2012 è passato al Nottingham Forest dove è stato aggregato alla squadra giovanile.

Esperienza non felice visto il ritorno in patria l'anno successivo dove si è accasato allo Anarthosis rimanendoci fino al 2016, quando è stato poi acquistato dallo Olympiacos per 1 milione di euro: da lì il prestito allo Standard Liegi che l'ha poi acquistato per 1,5 milioni di euro.

Gli altri obiettivi della Sampdoria

La squadra Ligure non guarda solo a Konstantinos Laifis, c'è anche un altro difensore seguito con un certo interesse, si tratta di Kevin Amian, terzino destro classe 98 del Tolosa, lo rivela l'Equipe. Il costo del suo cartellino si aggirerebbe intorno ai 7 milioni, troppi per le casse della Sampdoria.

Ferrero ha confermato anche l'interesse per Federico Fazio della Roma ma è chiaro che se dovesse arrivare Laifis, l'argentino non vestirà la maglia blucerchiata nonostante la probabile cessione di Colley.

Intanto la Sampdoria ha incassato il no secco di Asamoah che per ha rifiutato anche al Genoa. Il calciatore pare intenzionato a rescindere il contratto con l'Inter. Capitolo Ramirez, il trequartista uruguaiano flirta con Giampaolo che vorrebbe riaverlo con sé al Torino in quanto lo ritene un elemento fondamentale per la sua idea di gioco. Ferrero dovrà decidere se accontentare il calciatore e far felice il suo ex tecnico oppure rassegnarsi a perdere Ramirez a parametro zero essendo in scadenza a giugno 2021.

Staremo a vedere cosa accadrà in questi ultimi giorni di Calciomercato.