La Juventus ha chiuso il mercato con il botto e si è assicurata le prestazioni sportive di Federico Chiesa. Il calciatore appena uscito dalle visite mediche di rito è stato pesantemente apostrofato dai suoi ex tifosi: "Traditore" e "Infame", sono state queste solo alcune delle offese con le quali è stato attaccato l'ex giocatore viola. In uscita i bianconeri hanno ceduto De Sciglio al Lione e Douglas Costa al Bayern Monaco.

La Juventus ufficializza Chiesa, la rabbia dei tifosi della Fiorentina

La società bianconera ha ufficializzato l'arrivo di Federico Chiesa nel tardo pomeriggio del 5 ottobre, ultimo giorno di Calciomercato.

La Juventus ha, senza ombra di dubbio, messo a segno uno dei colpi più sensazionali di questa finestra di mercato mentre i tifosi della Fiorentina si sono lasciati andare ad una vera e propria contestazione nei confronti del loro ex beniamino. La storia per i sostenitori viola si è ripetuta, già in passato avevano dovuto subire quello che per loro è stato un vero e proprio affronto con il passaggio di Baggio e Bernardeschi in bianconero. Fuori dallo stadio Artemio Franchi è stato appeso uno striscione da parte dei tifosi fiorentini: "Tradire chi ti ha cresciuto e protetto la più grande mancanza di rispetto. Firenze non è più casa tua, Infame". La Juventus attraverso un comunicato ha reso noti i dettagli dell'operazione, trattasi di un prestito oneroso biennale (3 milioni di euro per il primo anno e 7 milioni per il secondo) con un riscatto obbligatorio al verificarsi di determinati obiettivi sportivi nella stagione 2021/2022.

Nel caso tali obiettivi fossero raggiunti, la somma che la società torinese dovrà versare nelle casse della Fiorentina ammonterà a 40 milioni di euro più 10 milioni di bonus. Mattia De Sciglio è un calciatore del Lione, il terzino è stato ceduto ai transalpini attraverso la formula del prestito secco.

Il calciatore sembrava non rientrare nei piani del neo allenatore Andrea Pirlo, nelle ultime partite gli era stato preferito anche il baby Frabotta. Stessa formula è stata individuata per il passaggio di Douglas Costa al Bayern Monaco, lo stipendio del calciatore brasiliano verrà pagato per tutto l'ammontare dal parte del club bavarese.

Principali acquisti e cessioni in casa bianconera

Acquisti: Arthur (Barcellona); Dejan Kulusevski (Parma); Romero (Genoa); Luca Pellegrini (Cagliari); Weston McKennie (Shalke 04); Alvaro Morata (Atletico Madrid); Federico Chiesa (Fiorentina).

Cessioni: Miralem Pjanic (Barcellona); Emre Can (Borussia Dortmund); Cristian Romero (Atalanta); Daniele Rugani (Rennes); Blaise Matuidi (Inter Miami CF); Gonzalo Higuaín (Inter Miami CF); Douglas Costa (Bayern Monaco); Marko Pjaca (Genoa); Luca Pellegrini (Genoa); Mattia De Sciglio (Olympique Lione).