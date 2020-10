La Juventus sabato sera ha impattato 1-1 contro il Crotone. Un match che ha messo in evidenza molte difficoltà nel gioco della squadra di Andrea Pirlo, che paradossalmente si è espressa meglio quando è rimasta in dieci contro undici. Uno dei più critici sulla scelta della Juventus di affidarsi ad un allenatore inesperto come Pirlo è stato l'ex giocatore e tecnico Ciccio Graziani, ospite a Sport Mediaset XXL. Il campione del mondo a Spagna 1982 ha infatti dichiarato: "Lo dissi ad inizio stagione, non puoi dare una Ferrari in mano ad un neopatentato". La critica principale mossa da Graziani a Pirlo è stata la confusione totale che avrebbe espresso nel gioco la squadra, già vista contro la Roma.

Ha poi aggiunto: "Contro la Roma ha fatto dei danni, contro il Crotone altrettanti, perché non partire con uno schieramento definito?". Altra critica mossa da Graziani a Pirlo è la scelta di non buttare nella mischia Paulo Dybala, visto il risultato in bilico del match. Ha infatti aggiunto: "Vuoi metterlo nell'ultima mezzora?". Infine l'ex punta ha sentenziato: "Ho visto la Juventus più brutta degli ultimi 15 anni".

Ciccio Graziani critico nella scelta di affidare la panchina della Juventus a Pirlo

L'ex giocatore Ciccio Graziani non ha lesinato critiche a Pirlo per il gioco espresso dalla Juventus in questo inizio campionato. Il principale bersaglio però del campione del mondo a Spagna 1982 è stata la società bianconera.

Ha infatti dichiarato: "Pirlo non si è mai interfacciato neanche nel settore giovanile, come fai a proporre le tue idee a questa squadra?". Ha poi chiuso l'argomento sottolineando che non può essere così immediato il passaggio dal campo alla panchina in quanto sono due mondi diversi.

L'andamento della Juventus in campionato

Le parole di Ciccio Graziani vanno a sottolineare l'andamento blando della Juventus in questo inizio campionato. Andrea Pirlo nel post Crotone-Juventus ha giustificato la squadra sottolineando come non c'è stata occasione di lavorare insieme a causa della pausa nazionali.

Ha poi aggiunto che è una rosa che ha bisogno di lavorare, un cantiere che ha appena iniziato a costruire un'idea tattica. La Juventus finora ha raccolto due vittorie, una contro la Sampdoria e una a tavolino contro il Napoli. La squadra bianconera ha poi ottenuto due pareggi: uno contro la Roma all'Olimpico ed infine quello contro il Crotone di sabato scorso.

La Juventus di Andrea Pirlo ha faticato anche contro la Roma. I Campioni d'Italia hanno giocato meglio nella ripresa quando sono rimasti in dieci contro undici. La stessa cosa si è verificata contro il Crotone, con i bianconeri che sono stati più incisivi dopo il rosso dell'arbitro rifilato a Federico Chiesa.

I tifosi della Juventus, ora, si attendono una reazione importante nell'esordio stagionale in Champions League contro la Dinamo Kiev.