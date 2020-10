La Juventus il 17 ottobre ha pareggiato per 1-1 contro il Crotone. Questo risultato ha lasciato alcuni strascichi polemici e sui bianconeri sono piovute diverse critiche. Ma ad agitare il post-partita ci sarebbe stato anche un duro scontro tra Paulo Dybala e Fabio Paratici. Secondo il quotidiano Tuttosport, l'argentino, nel tunnel degli spogliatoi dello stadio Ezio Scida, avrebbe avuto un vivace confronto verbale con il direttore sportivo. Dybala si sarebbe lamentato perché fino ad ora non ha trovato spazio e avrebbe manifestato la sua insoddisfazione per l'atteggiamento che Pirlo avrebbe nei suoi confronti.

L'alterco tra il numero 10 della Juventus e Fabio Paratici avrebbe avuto toni piuttosto accesi.

Dybala rimuove un like contro Pirlo

Paulo Dybala, nei suoi anni alla Juventus, è stato spesso protagonista di qualche piccola intemperanza. Infatti in queste stagioni l'argentino, dopo alcune sostituzioni, si è lamentato nei confronti dei suoi tecnici. Qualche anno fa La Joya non diede la mano ad Allegri dopo una sostituzione contro il Sassuolo. Adesso nel mirino del numero 10 juventino sarebbe finito Andrea Pirlo. In queste prime partite di campionato Dybala non ha giocato nemmeno un minuto. Il mancato ingresso contro il Crotone avrebbe scatenato la sua ira e l'attaccante si sarebbe duramente sfogato con Fabio Paratici.

Inoltre Dybala avrebbe anche messo un like (poi rimosso) ad un tweet della giornalista Fabiana Della Valle. La cronista sui social si è domandata come mai Pirlo non abbia inserito La Joya nel match contro il Crotone: "Mi chiedo che senso abbia aver portato Dybala a Crotone, se non per fargli mettere minuti nelle gambe".

La giornalista si è anche chiesta se non avesse più senso lasciare il centravanti a Torino per lavorare: "Se non era in condizioni di giocare, non era più logico lasciarlo a Torino ad allenarsi?". Questo tweet di Fabiana Della Valle avrebbe anche incassato il like dello stesso Dybala che, però, dopo un po' lo avrebbe rimosso.

Dybala potrebbe giocare contro la Dinamo Kiev

La Juventus dovrà lasciarsi alle spalle le polemiche post-Crotone per pensare alla Champions League. I bianconeri martedì 20 ottobre saranno in campo per affrontare la Dinamo Kiev. Per questa sfida Andrea Pirlo potrebbe fare qualche cambio di formazione, e non è da escludere che Paulo Dybala possa trovare spazio. L'argentino avrebbe grande voglia di giocare, ma è reduce da un lungo periodo di stop, perciò è possibile che non abbia i 90 minuti nelle gambe. Inoltre Chiesa in campionato sarà squalificato, dunque non è da escludere che martedì sia ancora in campo dal primo minuto. Ogni dubbio la Juventus lo risolverà solo a poche ore dal match contro la Dinamo Kiev.