Negli ultimi match il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha schierato a partita in corso Andrea Pinamonti. La punta della nazionale under 21 italiana è entrato sia contro il Genoa che contro lo Shakhtar Donetsk al posto di Lautaro Martinez considerando anche l'indisponibilità di Alexis Sanchez. In teoria, come scrive Calciomercato.com, la punta ex Genoa avrebbe dovuto rappresentare l'alternativa a Romelu Lukaku. Così non sembra ed è probabile che il classe 1999 possa tornare di nuovo sul mercato durante il calciomercato invernale. Fra l'altro negli ultimi giorni della sessione estiva si era parlato di un possibile trasferimento in prestito del giocatore al Parma in uno scambio che avrebbe portato Gervinho a Milano.

Trattativa fermata dall'agente sportivo Mino Raiola, convinto che il suo assistito non avrebbe avuto garanzia di titolarità in Emilia. D'altronde a Parma ci sono già due prime punte come Cornelius e Inglese. A gennaio quindi il giocatore, qualora dovesse lasciare l'Inter, lo dovrebbe fare solo per una squadra in grado di garantirgli la titolarità.

Andrea Pinamonti potrebbe tornare sul mercato a gennaio

Secondo calciomercato.com, l'Inter potrebbe cedere a gennaio Andrea Pinamonti. Il giocatore infatti, nonostante sia stato schierato di recente a partita in corso sia in campionato che in Champions League, non sarebbe considerato l'alternativa ideale di Lukaku dal tecnico Antonio Conte. Non è un caso infatti che i nerazzurri abbiano seguito in estate Olivier Giroud del Chelsea e Fernando Llorente del Napoli, giocatori simili a livello fisico alla punta belga.

Pinamonti potrebbe lasciare Milano solo per una squadra in grado di farlo giocare titolare. Il classe 1999, oltre ad essere un riferimento dell'under 21 italiana, è seguito da vicino anche dal commissario tecnico dell'Italia Roberto Mancini. Quest'ultimo non ha mai nascosto la stima che nutre nei confronti dell'ex giocatore del Genoa.

Il mercato dell'Inter

Pinamonti potrebbe non essere l'unico a lasciare l'Inter durante il calciomercato invernale. Anche il centrocampista danese Eriksen potrebbe trasferirsi, piace infatti al Paris Saint Germain. A differenza di Pinamonti però il classe 1992 lascerebbe Milano unicamente a titolo definitivo, o al massimo in prestito con obbligo di riscatto.

I nerazzurri sperano di poterlo cedere a circa 50-60 milioni di euro, soldi che sarebbero investiti su un altro acquisto di qualità. Non è escluso che i soldi ricevuti dall'eventuale cessione del danese siano destinati ad un investimento su un difensore di qualità. D'altronde Conte ha abbondanza ovunque, in particolar modo a centrocampo. Basti pensare a Vidal, Gagliardini, Nainggolan, Sensi, Barella, Vecino e Brozovic.