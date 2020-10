L'Inter torna alla vittoria in campionato grazie al 2 a 0 rifilato al Genoa al 'Marassi'. Partita gestita quasi totalmente dai nerazzurri, che sono riusciti a concretizzare il dominio sul campo nel secondo tempo con i gol di Lukaku e di D'Ambrosio. Durante il match, però, si è notata una certa tensione fra i giocatori dell'Inter, che ha coinvolto in particolar modo il settore avanzato. Uno dei più nervosi è stato Lautaro Martinez, arrabbiatosi molto sia con Lukaku che Eriksen. Un nervosismo che si è concretizzato con il fallo da ammonizione nel primo tempo per un pestone a Goldaniga che sarebbe potuto costargli anche il rosso.

Il nazionale sudamericano è stato sostituito nel secondo tempo al 72' da Pinamonti. Proprio rientrando nella panchina nerazzurra, il giocatore ha sfogato la sua frustrazione colpendo per ben tre volte di seguito le poltrone. Un comportamento che ha sorpreso i tanti addetti ai lavori, considerando che la sostituzione è avvenuta quando l'Inter era in vantaggio.

Conte sostituisce Lautaro: l'argentino prende a pugni la panchina

L'inizio stagione di Lautaro Martinez all'Inter è stato ottimale, se consideriamo che ha già realizzato tre gol in cinque partite. L'argentino è andato a segno contro la Fiorentina, Benevento e Lazio, risultando spesso uno dei migliori in campo degli uomini di Conte. La sconfitta contro il Milan ed il pareggio in Champions League hanno evidentemente pesato sull'umore di Lautaro Martinez, che ha manifestato la sua insoddisfazione soprattutto nel match di Marassi contro il Genoa.

Come dicevamo, l'argentino ha rischiato anche l'espulsione per fallo dentro l'area genoana ai danni di Goldaniga. Un piede a martello che gli è costato l'ammonizione e che, come era successo a Chiesa in Crotone-Juventus della settimana scorsa, sarebbe potuto costargli un rosso pesante per lui e per l'Inter.

Lautaro Martinez - releasing that bottled up rage as he's substituted pic.twitter.com/ws3AjxCQ1Y — LautaroYaInter (@YaLautaro) October 24, 2020

L'Inter in Champions League

Probabile che Lautaro Martinez venga confermato in Champions League settimana prossima contro lo Shakhtar Donetsk. Martedì 27 ottobre, infatti, i nerazzurri saranno in trasferta in Ucraina e proveranno a riscattare il pareggio interno della prima giornata.

Antonio Conte avrà bisogno di un Lautaro convinto e sereno per poter conquistare la vittoria. Il confronto contro la squadra ucraina è già avvenuto la scorsa stagione in Europa League, quando i nerazzurri hanno conquistato un successo importante nella semifinale di Europa League: un 5 a 0 che ha spalancato le porte per la finale agli uomini di Conte. Come è noto, poi la squadra di Conte è stata sconfitta dal Siviglia di Lopetegui.

Martedì Lautaro dovrebbe quindi guidare il settore avanzato insieme a Lukaku. I due potrebbero essere supportati da Barella e non da Eriksen.