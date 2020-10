La scelta del presidente della Juventus Andrea Agnelli di affidare la panchina bianconera ad Andrea Pirlo ha sorpreso gran parte degli addetti ai lavori. I dubbi sollevati riguardano evidentemente l'assenza di esperienza per l'ex centrocampista bianconero, che non ha avuto nemmeno esperienze nel settore giovanile. L'inizio in Serie A per Pirlo è stato sicuramente soddisfacente, anche se il pareggio per 2 a 2 contro la Roma ha messo in evidenza alcune lacune difensive della squadra bianconera. Ci vorrà quindi del tempo al il nuovo tecnico per inculcare la propria idea di gioco, anche se tradizionalmente la Juventus vuole vincere subito.

Sarà forse per questo che l'agenzia di scommesse Snai ha incrementato le probabilità di un esonero di Andrea Pirlo a stagione in corso. La quota infatti è scesa da 7,50 di inizio campionato a 5,50 dopo il pareggio contro la Roma. Il tecnico della Juventus non è l'unico a rischiare l'esonero. Per Snai, anche la panchina del romanista Paulo Fonseca sembrerebbe non essere così salda.

La Snai diminuisce la quota esonero di Pirlo da 7,50 a 5,50

L'agenzia di scommesse Snai ha di recente modificato le quote esonero di alcuni tecnici di Serie A. Spicca la diminuzione della quota di Pirlo e di Fonseca, che passano rispettivamente da 7,50 a 5,50 e da 3,50 a 2,10. Crescono invece le quote riguardanti il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi e quelle dell'allenatore del Milan Stefano Pioli.

Il primo passa da 6,00 a 7,50 mentre il secondo da 5,00 a 6,50. In questo momento l'allenatore con la panchina più salda, almeno secondo i quotisti, è Giampiero Gasperini dell'Atalanta, quotato a 15,00. Di certo la pausa per le nazionali sarà utile agli allenatori del massimo campionato italiano per lavorare ulteriormente sulla tattica e sulla preparazione atletica.

Già dalla settimana prossima, quindi, si potrebbero vedere importanti miglioramenti.

La quarta giornata di campionato

Saranno due i big match della quarta giornata di campionato. Sabato 17 ottobre alle ore 15:00 si gioca al San Paolo Napoli-Atalanta, due delle squadre candidate ai primi quattro posti della Serie A.

Da non sottovalutare il sempre affascinante derby di Milano previsto tre ore dopo rispetto alla partita di Napoli. L'Inter non potrà contare su Bastoni e Skriniar, positivi al coronavirus. Anche Ibrahimovic non sarà della partita in quanto in 'convalescenza' dopo aver riscontrato anche lui la positività al virus. La Roma invece sarà impegnata nel posticipo di domenica 18 ottobre alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Giocherà contro il neopromosso Benevento di Filippo Inzaghi. La Juventus sarà impegnata a Crotone sabato 17 ottobre alle ore 20:45.